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23 ноября 2017
22 ноября 2017
07:51  23 ноября 2017 0

В России к Новому году подорожают мясные деликатесы

Гастрономия в Покровском пассаже. Екатеринбург, магазин, хамон, деликатес
В канун нового города россиянам придется раскошелиться при покупке хамонаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Минсельхоз зафиксировал 35-процентный рост контрактных цен на мясную продукцию, импортируемую из стран Европы. По оценкам ведомства, к новогодним праздникам стоимость европейских деликатесов, среди которых хамон и фуа-гра, может вырасти более чем на треть.

По данным Минсельхоза, в течение осени наибольший рост закупочных цен зафиксирован среди изделий и консервов из мяса — это показатель достиг 35,1 процента. Уточняется, что речь идет о европейских товарах, не подпадающих под продуктовое эмбарго. Тем временем, розничные цены на некоторые деликатесы уже существенно выросли. Например, 100 граммов хамона обойдутся россиянину в 2,5 тысячи рублей, пишут «Известия».

Согласно данным Федеральной таможенной службы, деликатесы из мяса ввозятся в Россию из Сербии, Словакии, Словении, Венгрии, Франции, Испании, Швейцарии, Бельгии, Парагвая, Польши и Германии. За первые шесть месяцев 2017 года в Россию было ввезено 13,1 тысячи тонн мясных изделий и консервов. Этот показатель на 12% ниже прошлогоднего. При этом общая стоимость поставок составляет 54,3 миллиона долларов, что на 20 процентов больше, чем за 9 месяцев 2016 года.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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