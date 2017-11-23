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23 ноября 2017
10:51  23 ноября 2017 0

УрФУ поднялся на 15 строчек в международном рейтинге вузов

Учебные корпуса УрФУ. Екатеринбург, урфу, уральский федеральный университет, улица мира19, гук урфу
УрФУ оказался на седьмом месте в России по количеству иностранных преподавателейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральский федеральный университет поднялся на 15 строчек в рейтинге университетов стран БРИКС — с 78-го места в 2016 году до 63 места в 2017-м. Итогами исследования поделилась британская компания QS, которая оценила академическую репутацию вузов, репутацию среди работодателей и соотношения числа преподавателей к количеству студентов.

Для УрФУ 63-е место в рейтинге БРИКС от компании QS стало самым высоким достижением. В 2013 году вузу присудили 84-е место, в 2014-м — 80-е место, в 2015-м — 77-е место, в 2016-м — 78-е место.

В пресс-службе УрФУ подчеркнули, что среди российских вузов уральский университет оказался в числе лидеров: общее место в стране — 14-е, восьмая строчка по показателю академической репутации, 15-я позиция по репутации среди работодателей и седьмое место по количеству иностранных преподавателей.

«Составители рейтинга оценивают нашу исследовательскую деятельность как очень интенсивную и справедливо классифицируют нас как университет с широким спектром образовательных и научных направлений, — прокомментировал достижение ректор УрФУ Виктор Кокшаров. — Развитие академического сотрудничества с университетами стран БРИКС остается одним из наших приоритетов. Очевидно, что активная работа в этом направлении находит отражение и в повышении академической репутации вуза, и в росте числа совместных публикаций».

Среди российских вузов в рейтинге БРИКС наивысшую позицию занял Московский государственный университет имени Ломоносова — пятое место (в 2016-м вуз был на седьмом месте). На первом месте в международном списке — китайский университет Цинхуа. Со всем рейтингом можно ознакомиться по ссылке (документ на английском языке).

В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика.

Виктор Дорофеев
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