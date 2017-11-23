Гришковец выставил свой антиквариат на продажу уральской элите. ФОТО, ВИДЕО

11:08 23 ноября 2017 0

Печатная машинка ручного производства была любимой вещью Гришковца на рабочем столе Фото: пресс-служба СОСПП

Российский драматург Евгений Гришковец передал сувенирную печатную машинку организаторам благотворительного вечера «Екатерининской ассамблеи» в Екатеринбурге. Ценный предмет разыграют на аукционе, деньги от продажи пойдут на проект по социализации инвалидов, рассказали «URA.RU» в пресс-службе Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, который является организатором мероприятия.

Драматург записал видео для мероприятия, в котором рассказал о подарке. «У меня есть небольшой лот для благотворительного вечера. Это маленькая модель пишущей машинки ручной работы. Я очень люблю этот предмет, он долго стоял у меня на рабочем столе, думаю, больше пяти лет. Я ее передаю на благотворительность, потому что отдавать на благотворительность нужно только то, что ты любишь», — сказал Гришковец.

В оргкомитет продолжают поступать и другие ценные вещи из частных коллекций уральских бизнесменов, политиков, артистов, отметили в СОСПП. Например, еще одним лотом поделился бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Организаторы выставки рассказали, что на аукционе собирается основная часть средств мероприятия.

Ежегодная «Екатерининская ассамблея» проходит в Екатеринбурге в седьмой раз, но в 2017 году впервые билеты на вечер были проданы задолго до мероприятия при стоимости в 25 тысяч рублей. СОСПП даже пришлось объявить о приостановке активных продаж, так как в зале не осталось мест. При этом заявки продолжают поступать.

«Мы рады каждому, кто готов присоединиться к движению „Екатерининская ассамблея“, — сообщила исполнительный вице-президент СОСПП Татьяна Кансафарова и добавила, что организаторы не планируют увеличивать количество мест. — За годы проведения на ассамблее сложилась определенная атмосфера. Люди приходят к нам не только пожертвовать деньги на благотворительность, но и хорошо провести время, пообщаться в относительно тесном кругу, познакомиться лично. Мы не хотим разрушать эту атмосферу».

Деньги, вырученные на мероприятии, пойдут на поддержку проекта «Мастерские безграничных возможностей», в рамках которого для подростков с ограниченными возможностями будут созданы возможности по трудотерапии и профориентации. Это поможет им адаптироваться в обществе, получить навыки в профессии и найти работу.

В 2016 году всего за три часа бизнесмены и чиновники собрали около 11,7 миллиона рублей на помощь детям.