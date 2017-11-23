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23 ноября 2017
11:35  23 ноября 2017 0

«На небесах хороший концерт намечается». Поклонники Хворостовского — об уходе певца

Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне в ночь на 22 ноября 2017 годаФОТО: uznayvse.ru

Поклонники оперного певца Дмитрия Хворостовского, который в ночь на 22 ноября скончался после продолжительной болезни, до сих пор не могут поверить в смерть любимого артиста. Большинство почитателей его таланта считают, что уход мэтра является невосполнимой потерей для мировой оперной сцены.

«Это — невосполнимая утрата. Такие, как Хворостовский, рождаются раз в столетие. Светлая память…и спасибо за всё, что он для нас сделал»

«Такие люди как Хворостовский — единичны. Это достояние России. Горько потерять соотечественника, который представлял нашу страну. Причем представлял её в лучшем свете, как безусловный гений. Беда»,

«Такие, как Хворостовский, рождаются раз в столетие. Спасибо за все, что он делал для нас», — пишут пользователи Twitter.

Хворостовский родился в Красноярске, где позже окончил педагогическое училище имени А. М. Горького и Красноярский институт искусств. После победы в 1989 году на Международном конкурсе оперных певцов в Кардиффе Хворостовский получил возможность выступать в лучших оперных театрах мира — Королевском театре Ковент-Гарден (Лондон), театре Ла Скала (Милан), Метрополитен-опера (Нью-Йорк), Мариинке (Санкт-Петербург) и многих других. С 1994 года певец проживал в Лондоне.

О борьбе певца с онкологическим заболеванием стало известно в 2015 году, когда Хворостовскому пришлось сократить график выступлений. Спустя год он вновь вернулся на сцену, но выступал все реже. Известие о смерти мэтра первым опубликовал Дмитрий Маликов. Спустя несколько часов трагическое известие подтвердили родственники артиста. Соболезнования семье Хворостовского выразили президент России Владимир Путин, глава правительства Дмитрий Медведев, а также сотни российских и зарубежных политиков, деятелей культуры и шоу-бизнеса.

Сергей Макеев
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