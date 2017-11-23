14:15 23 ноября 2017 0

Лекарства для льготников обойдутся области на треть дороже, чем в прошлом году Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Поставка в аптеки льготных лекарств в 2018 году будет стоить бюджету Свердловской области 338 млн рублей. Для сравнения: в прошлом году точно такие же услуги стоили чуть более 220 млн рублей. Но тогда аукцион был конкурентным, а в нынешнем выиграли компании, аффилированные друг с другом.

Объявленный минздравом конкурс под официальным названием «Услуги по приему от поставщиков, хранению, учету и отчетности, транспортировке в аптечные организации и отпуску лекарственных препаратов гражданам на 2018 год» прошел в понедельник, 20 ноября. Итоги были подведены два дня спустя — 22 ноября. Из документации, размещенной на портале госуслуг, следует, что в тендере приняли участие две компании — ООО «АВК-Альянс» и «САВ-ФАРМ». Оба предприятия учреждены группой компаний «Радуга», которая принадлежит депутату Заксобрания Свердловской области Александру Серебренникову.

Победителем стала компания «АВК-Альянс» — как это и прогнозировало «URA.RU». Компания предложила сумму в 338,5 млн рублей. Снижение от начальной цены контракта составило всего 0,5,%. «АВК-Альянс» должен будет поставлять в 102 аптеки области лекарства, которые потом будут выдаваться гражданам по льготным рецептам. Заплатят за это федеральный и областной бюджеты. Закупка препаратов в сумму не входит, на это деньги будут выделены дополнительно.

Компании ГК «Радуга» — постоянные победители подобных тендеров. Исключение составил лишь прошлый год. В 2016 году право поставлять льготные лекарства выиграло государственное унитарное предприятие Свердловской области (ГУП СО) «Фармация». Оно участвовало в аукционе вместе с «АВК-Альянсом». При первоначальной цене контракта в 337 млн рублей ГУП попросил за свои услуги около 220 млн рублей. Бюджет области сэкономил, таким образом, около 117 млн рублей. Источники «URA.RU» рассказывали о том, что у госпредприятия оставалась хорошая прибыль от контракта: «Фармация» не стала действовать себе в убыток. То есть много лет область фактически переплачивала «Радуге» за услуги.

Как рассказывали участники рынка, «Радуга» очень переживала потерю высокомаржинального контракта. В феврале 2017 года руководство ГУП СО «Фармация» было сменено, у руля встали люди, аффилированные с «Радугой». За второй квартал этого года — впервые за много лет — «Фармация» потерпела убытки. В медицинских кругах говорят даже, что «Радуга» сознательно ослабила конкурента, чтобы победить в главном тендере года —на поставку льготных лекарств.