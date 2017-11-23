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23 ноября 2017
12:50  23 ноября 2017 0

Легендарный боец ММА приедет в Тюмень, чтобы оценить свой новый дом. ФОТО

Пресс-конференция Джеффа Монсона в ЦУ ПАССАЖ. Екатеринбург, монсон джефф
После переезда в село Ембаево Монсон не будет бездельничать — у спортсмена большие планыФото: Анна Майорова © URA.RU

Легендарный боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон по прозвищу Снеговик приедет в Тюмень, чтобы лично оценить результаты строительства своего дома. Фотографии с места строительства будущего жилья спортсмена опубликовал на своей странице в Instagram президент Федерации боевого самбо Тюменской области Олег Мухамедшин.

В комментарии к фото Мухамедшин сообщил, что строительство дома подходит к концу — на данный момент завершены 80 процентов работ. Когда именно Монсон проинспектирует свое жилье, пока неизвестно.

О желании американского бойца переехать на постоянное место жительство в Тюменскую область стало известно в августе. Монсон получил в собственность несколько гектаров земли в селе Ембаево, где планирует не только построить дом, но и открыть медвежью ферму. Снеговик не собирается забывать и о единоборствах — после переезда Монсон будет проводить тренировки для тюменских детей.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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