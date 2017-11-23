Легендарный боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон по прозвищу Снеговик приедет в Тюмень, чтобы лично оценить результаты строительства своего дома. Фотографии с места строительства будущего жилья спортсмена опубликовал на своей странице в Instagram президент Федерации боевого самбо Тюменской области Олег Мухамедшин.
В комментарии к фото Мухамедшин сообщил, что строительство дома подходит к концу — на данный момент завершены 80 процентов работ. Когда именно Монсон проинспектирует свое жилье, пока неизвестно.
О желании американского бойца переехать на постоянное место жительство в Тюменскую область стало известно в августе. Монсон получил в собственность несколько гектаров земли в селе Ембаево, где планирует не только построить дом, но и открыть медвежью ферму. Снеговик не собирается забывать и о единоборствах — после переезда Монсон будет проводить тренировки для тюменских детей.