Московская бизнес-леди сообщила, сколько стоит ночь с Волочковой

Балерину Анастасию Волочкову заподозрили в оказании эскорт-услуг. О том, что прима встречается с мужчинами за деньги, заявила бизнесвумен Ольга Лейбман. По ее словам, ночь с Волочковой обойдется в круглую сумму.
Свое заявление Лейбман сделала в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале «НТВ». В момент, когда балерина вышла из студии, Ольга заявила: «Я знаю, сколько платили ей за ночь.15 тысяч долларов». Слова Лейбман возмутили Волочкову: в своем видеообращении балерина заявила, что за эти слова бизнес-леди будет отвечать в суде.
Ольга Лейбман в комментарии порталу «Дни.ру» пояснила, что вовсе не называла Волочкову проституткой: «Под словосочетанием „эскорт-услуги“ я подразумевала модную тенденцию, когда богатые люди приглашают звезду провести время за деньги — сходить в театр, в ресторан, на рыбалку».