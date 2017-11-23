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23 ноября 2017
13:24  23 ноября 2017 0

Московская бизнес-леди сообщила, сколько стоит ночь с Волочковой

Анастасия Волочкова. Магнитогорск, волочкова анастасия
Балерину заподозрили в оказании эскорт-услугФото: Илья Московец © URA.RU

Балерину Анастасию Волочкову заподозрили в оказании эскорт-услуг. О том, что прима встречается с мужчинами за деньги, заявила бизнесвумен Ольга Лейбман. По ее словам, ночь с Волочковой обойдется в круглую сумму.

Свое заявление Лейбман сделала в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале «НТВ». В момент, когда балерина вышла из студии, Ольга заявила: «Я знаю, сколько платили ей за ночь.15 тысяч долларов». Слова Лейбман возмутили Волочкову: в своем видеообращении балерина заявила, что за эти слова бизнес-леди будет отвечать в суде.

Лейбман опровергла, что назвала Волочкову проституткой
Фото: скрин телеканала «НТВ»

Ольга Лейбман в комментарии порталу «Дни.ру» пояснила, что вовсе не называла Волочкову проституткой: «Под словосочетанием „эскорт-услуги“ я подразумевала модную тенденцию, когда богатые люди приглашают звезду провести время за деньги — сходить в театр, в ресторан, на рыбалку».

Дарья Рукачёва
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