20:05 22 ноября 2017 0

Балерина пожаловалась на тех, кто хочет пропиариться за счет ее имени Фото: Илья Московец © URA.RU

Анастасия Волочкова была вынуждена записать видео-обращение, где она жалуется на «подонков», которые хотят пропиариться за ее счет и «вылить гадости». Именитая балерина сообщила, что подала заявление в Следственный комитет и обидчику «придется отвечать за все, что он сделал и сказал».

Также прима пригрозила одной из участниц недавнего ток-шоу, которая в момент, когда Волочкова вышла из студии, принялась поливать ее грязью. «Раз она так уверена, что это так, моя дорогая, прибежите в Следственный комитет. И так будет с каждым. Так будет с каждым, кто посмеет глумиться, незаслуженно обливать меня грязью и порочить мое имя», — цитирует Волочкову РЕН-ТВ.

После опубликованных секс-фото на Анастасию Волочкову обрушился шквал критики «Всё ей мало, никуда не берут, а деньги нужны.вот и пиарится, чем не заработок?» — пишут пользователи.

Напомним, в начале ноября в Сети появились интимные снимки женщины, очень похожей на Волочкову. Бывший бойфренд знаменитой балерины, бизнесмен Чермен Дзотов, сначала сообщил, что это его фотографии и их украли. Потом он изменил свои показания, заявив, что на снимках не он. Сама артистка заявила, что интимные фото опубликовали те, «у кого нет секса». Ранее в СМИ появилась информация, что фотографии слил в Сеть секс-тренер ее любовника Алекс Лесли, добавляет Life.ru. Якобы именно он помогал бизнесмену Чермену Дзотову обольстить Волочкову.