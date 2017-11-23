13:59 23 ноября 2017 0

Медики выехали на помощь пострадавшим в дорожной аварии, но стали жертвой агрессии Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Кургане пациент ударил фельдшера скорой помощи ногой в лицо. Женщина получила тяжелые травмы, сообщают в региональной государственной инспекции труда.

Поздно вечером бригада выехала по вызову на дорожно-транспортное происшествие. Женщина-медработник оказывала помощь пострадавшему в салоне автомобиля, когда получила от него неожиданный отпор.

В настоящее время трудовая инспекция ведет расследование инцидента, устанавливаются его причины и должностные лица, допустившие нарушения требований охраны труда. «По результатам будут приняты меры инспекторского реагирования», — уточняется в сообщении ведомства.

На момент публикации материала агентству не удалось получить комментарий в Курганской БСМП.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Зауралье неадекватный пациент набросился с кулаками на медсестру.