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Главные новости Курганской области
13:59  23 ноября 2017 0

В Кургане пациент скорой помощи ударил фельдшера, который пытался спасти ему жизнь

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Медики выехали на помощь пострадавшим в дорожной аварии, но стали жертвой агрессииФото: depositphotos.com © URA.RU

В Кургане пациент ударил фельдшера скорой помощи ногой в лицо. Женщина получила тяжелые травмы, сообщают в региональной государственной инспекции труда.

Поздно вечером бригада выехала по вызову на дорожно-транспортное происшествие. Женщина-медработник оказывала помощь пострадавшему в салоне автомобиля, когда получила от него неожиданный отпор.

В настоящее время трудовая инспекция ведет расследование инцидента, устанавливаются его причины и должностные лица, допустившие нарушения требований охраны труда. «По результатам будут приняты меры инспекторского реагирования», — уточняется в сообщении ведомства.

На момент публикации материала агентству не удалось получить комментарий в Курганской БСМП.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Зауралье неадекватный пациент набросился с кулаками на медсестру.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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