14:32 23 ноября 2017 1

История про вывод ямальских средств в офшоры и Дмитрия Кобылкина оказалась фейком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Редакция портала «Цензуры.нет» выпустила опровержение информации, ранее опубликованной в материале с заголовком «Губернатора ЯНАО обвинили в выводе в оффшор бюджетных средств». Издание признает, что распространило недостоверные сведения о деятельности Дмитрия Кобылкина, а также коммунальных предприятий — «Ямалкоммунэнерго», «Корпорация СТС», и «Тюменский энергетический альянс». Редакция приносит свои извинения.

«Редакция издания „Цензуры.нет“, а также ее учредитель Томберг Д. В. приносят свои извинения АО „Ямалкоммунэнерго“, ООО „Корпорация СТС“ и ООО „Тюменский энергетический альянс“, а также читателям издания за публикацию данной статьи, содержащей непроверенные недостоверные сведения о деятельности указанных компаний», — сказано в официальном опровержении.

Портал отмечает, что «Ямалкоммунэнерго» получило субсидии из бюджета автономного округа на абсолютно законных основаниях.

Они являются компенсацией выпадающих доходов и важной мерой социальной поддержки жителей северных регионов, так как позволяют сдерживать рост тарифов ЖКХ. Повышение размера субсидий было обосновано ростом клиентской базы предприятия. «Ямалкоммунэнерго» расходует эти деньги строго по назначению и ежемесячно предоставляет отчеты об этой работе.

«Цензуры.нет» отмечает, что тарифы на горячую воду, с которыми работает «Ямалкоммунэнерго», были установлены департаментом тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО в соответствии с законом. Они экономически обоснованы и находятся под постоянным контролем соответствующих органов.

Первоначальный материал более недоступен на сайте издания.

Ранее в Москве был задержан уральский политтехнолог Сергей Ярутин. Он подозревается в организации кампании по распространению клеветнических материалов в отношении ряда губернаторов УрФО, корпорации СТС, ее дочерних предприятий и контрагентов, а также в отношении собственников Артема Бикова и Алексея Боброва. Заявителем по уголовному делу выступила «Корпорация СТС».

В числе прочих, клеветнические материалы выходили и на портале «Цензуры.нет».