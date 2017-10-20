22:27 20 октября 2017 0

Ярутин 18 октября был задержан сотрудниками МВД России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Москве Тверской районный суд принял решение арестовать уральского политтехнолога Сергея Ярутина. Под стражей он проведет ближайшие два месяца.

Ярутин был задержан сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Москвы 18 октября по подозрению в организации клеветнической кампании. Как сообщало «URA.RU», предположительно, Ярутин распространял в пуле СМИ клевету о губернаторах УрФО, «Корпорации СТС», ее дочерних предприятий и контрагентах, а также в отношении собственников Артема Бикова и Алексея Боброва. Заявление о возбуждении уголовного дела против Ярутина написала «Корпорация СТС».

Полицейские допросили Ярутина, он полностью признал свою вину. Клеветнические материалы публиковались на сайтах «Версия», «Цензуры.нет», unip.info, Росбалт, Znak.com, «Собеседник», «Компромат.ру», Regnum, «Аргументы недели», ПАСМИ, «Правда.ру», «УтроNews», «Вечерние ведомости» и других.