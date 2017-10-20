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20 октября 2017
22:27  20 октября 2017 0

Суд арестовал политтехнолога Ярутина, организовавшего «черную» кампанию против губернаторов и бизнесменов

Заседание ОНФ в Горном университете. Екатеринбург, ярутин сергей
Ярутин 18 октября был задержан сотрудниками МВД РоссииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Москве Тверской районный суд принял решение арестовать уральского политтехнолога Сергея Ярутина. Под стражей он проведет ближайшие два месяца.

Ярутин был задержан сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Москвы 18 октября по подозрению в организации клеветнической кампании. Как сообщало «URA.RU», предположительно, Ярутин распространял в пуле СМИ клевету о губернаторах УрФО, «Корпорации СТС», ее дочерних предприятий и контрагентах, а также в отношении собственников Артема Бикова и Алексея Боброва. Заявление о возбуждении уголовного дела против Ярутина написала «Корпорация СТС».

Полицейские допросили Ярутина, он полностью признал свою вину. Клеветнические материалы публиковались на сайтах «Версия», «Цензуры.нет», unip.info, Росбалт, Znak.com, «Собеседник», «Компромат.ру», Regnum, «Аргументы недели», ПАСМИ, «Правда.ру», «УтроNews», «Вечерние ведомости» и других.

Виктор Дорофеев
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