В ЛНР задержали группу украинских диверсантов

Спецслужбы самопровозглашенной ЛНР задержали группу украинских диверсантов, которые планировали теракты на территории Донбасса. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».
«Пресечена деятельность основных членов преступной группы, действовавших под контролем командования 3 отдельного полка спецназначения ГУР МО Украины, — говорится в сообщении министерства госбезопасности ДНР. — Основной задачей группы являлись подготовка и проведение ряда диверсионно-террористических актов для дестабилизации политической ситуации в Народных Республиках».
Напомним, что 21 ноября неизвестные вооруженные люди заняли ряд административных зданий в центре Луганска. Позже стало известно, что власть в народной республике перешла к министру МВД Игорю Корнету, отставки которого добивался глава ЛНР Игорь Плотницкий, напоминает «Утро.ру». В результате переворота самому Плотницкому пришлось временно уехать в Россию.
Представители миссии ОБСЕ, накануне патрулировавшие улицы Луганска, опубликовали фото военной техники и вооруженных людей в масках в разных районах города.