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23 ноября 2017
14:24  23 ноября 2017 0

В ЛНР задержали группу украинских диверсантов

Ситуация на востоке Украины. Луганск. Захват здания МВД, автомат, луганск, захват мвд
Спецслужбы Луганска пресекли деятельность диверсионной группыФото: Карина Ванеш © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Спецслужбы самопровозглашенной ЛНР задержали группу украинских диверсантов, которые планировали теракты на территории Донбасса. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».

«Пресечена деятельность основных членов преступной группы, действовавших под контролем командования 3 отдельного полка спецназначения ГУР МО Украины, — говорится в сообщении министерства госбезопасности ДНР. — Основной задачей группы являлись подготовка и проведение ряда диверсионно-террористических актов для дестабилизации политической ситуации в Народных Республиках».

Напомним, что 21 ноября неизвестные вооруженные люди заняли ряд административных зданий в центре Луганска. Позже стало известно, что власть в народной республике перешла к министру МВД Игорю Корнету, отставки которого добивался глава ЛНР Игорь Плотницкий, напоминает «Утро.ру». В результате переворота самому Плотницкому пришлось временно уехать в Россию.

Представители миссии ОБСЕ, накануне патрулировавшие улицы Луганска, опубликовали фото военной техники и вооруженных людей в масках в разных районах города.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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