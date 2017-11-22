12:21 22 ноября 2017 0

Бывший луганский спикер рассказал, что происходил в республике Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий лишен реальной власти и покинул Луганск — об этом «URA.RU» сообщил экс-глава парламента республики Алексей Карякин. «„Плотного“ нет в ЛНР, но, скорее всего, он вернется и будет номинальной фигурой, — рассказал агентству Карякин. — Хотя с его трусостью он на это вряд ли пойдет».

По сведениям Карякина, обстановку в Луганске сейчас контролирует глава МВД республики Игорь Корнет, отстраненный на днях Плотницким от этой должности. По словам экс-спикера парламента ЛНР, он связывает с этим надежды на то, что в республике наконец-то «восторжествует справедливость».

Сам Карякин теперь планирует вернуться из России в Луганск. «Ведь я не по своей воле был вынужден покинуть ЛНР, — заявил он „URA.RU“. — „Плот“ дал приказ на мою ликвидацию как неугодного и не идущего на сделку с совестью».

Напомним, 20 ноября глава МВД ЛНР Игорь Корнет, уволенный с этой должности руководителем республики Игорем Плотницким, заявил, что его люди получили доказательства причастности директора Гостелерадиокомпании ЛНР Анастасии Шуркаевой к деятельности украинских спецслужб, а руководителя администрации главы ЛНР Ирины Тейцман и начальника Службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгения Селиверстова — к инсценировке государственного переворота в ЛНР в сентябре 2016 года.

Утром 21 ноября центр Луганска захватили военные без опознавательных знаков — об этом сообщили многие федеральные каналы, опубликовав видео, снятое ГТРК ЛНР. Военные ответили, что действуют совместно с подразделением МВД ЛНР «Беркут». Глава непризнанной Луганской народной республики Игорь Плотницкий выступил с экстренным сообщением о том, что ситуация находится под его контролем.

«Попытки определенных лиц задержаться у власти ценой дестабилизации обстановки напрасны и в ближайшее время будут полностью нейтрализованы», — заявил Плотницкий. Между тем, украинские СМИ сообщили, что глава ЛНР покинул Луганск и находится в Ростовской области (его семья, по некоторым сведениям, проживает в Воронежской области).

Экс-глава Алексей Карякин (слева) и бывший премьер республики Геннадий Цыпкалова (справа) на поднятии флага над Чернухино при окружении Дебальцево Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

«Политические разборки» с применением военной силы внутри Луганской республики происходят уже давно. В 2015 году один за другим были устранены легендарные луганские военачальники: командир батальона «Бэтмен» Александр Беднов, мэр Первомайска Евгений Ищенко, командир батальона «Призрак» Алексей Мозговой — все они были оппонентами Плотницкого, отрыто критиковали его деятельность и были подорваны или расстреляны.

Основная версия нападений — действия украинских ДРГ (диверсионно-разведывательных групп), однако многие эксперты склонялись к мнению, что устранение неугодных могло быть инициировано самим Плотницким. В случае с «Бэтменом» ответственность за расстрел микроавтобуса открыто взяло на себя управление генпрокуратуры ЛНР. В декабре 2015-го в результате подрыва машины погиб один из главных критиков Плотницкого — командир казачьего полка имени Платова Павел Дремов.

В августе 2016 года на главу ЛНР было совершено покушение — его автомобиль пытались подорвать бомбой направленного действия. В результате взрыва Плотницкий получил тяжелые телесные повреждения и перенес срочную операцию (по некоторой информации, у него была разорвана селезенка).

В подготовке государственного переворота в республике генпрокуратура ЛНР подозревала бывших соратников Плотницкого: экс-премьера ЛНР Геннадия Цыпкалова и экс-главу парламента Алексея Карякина. Они и стали фигурантами уголовного дела о покушении на главу республики.

Карякин успел выехать в Россию, а Цыпкалов погиб в Луганске: по официальной версии властей ЛНР, он покончил жизнь самоубийством, Карякин же считает, что Цыпкалов умер от пыток во время допроса в здании правительства республики.

Вместе с Цыпкаловым был задержан заместитель министра обороны Луганской республики Виталий Киселев (позывной «Коммунист»). Он был хорошо знаком российским журналистам: именно Киселев как пресс-секретарь Народной милиции ЛНР контактировал с прессой. После обвинений в пытках геннпрокуратура ЛНР выложила видео живого Коммуниста, но позже появилась информация, что он все же скончался в застенках.