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23 ноября 2017
22 ноября 2017
08:43  23 ноября 2017 0

ОБСЕ опубликовала фото военной техники на улицах Луганска

Военная колонна из ДНР добралась до ЛуганскаФОТО: аккаунт миссии ОБСЕ в Facebook
новость из сюжета:
Война на Украине
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Мониторинговая группа ОБСЕ опубликовала фотографии военной техники и вооруженных людей в масках на улицах Луганска. Представители миссии отмечают, что, несмотря на наличие неустановленного военного контингента, в городе сохраняется спокойная обстановка.

В ОБСЕ отмечают, что мониторинговую группу, патрулировавшую столицу ЛНР, не пропустили на одном из перекрестков города. При этом люди, находившиеся на контрольно-пропускном пункте, не представились. «Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает фиксировать наличие машин военного типа и присутствие неустановленных вооруженных лиц (у многих из них белые нарукавные повязки и скрытые лица) в центре города Луганск», — говорится в сообщении ОБСЕ в Facebook.

Ранее представители мониторинговой группы ОБСЕ опубликовали фото колонны военной техники, замеченной неподалеку от города Дебальцево в Донецкой народной республике. Позже эту колонну видели в 15 километрах от Луганска.

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ФОТО: страница в Facebook миссии ОБСЕ

Напомним, что 21 ноября неизвестные вооруженные люди заняли центр столицы ЛНР, заблокировав въезды и выезды из административных зданий. Военные говорят, что действуют совместно с подразделением МВД ЛНР «Беркут». Глава ЛНР Игорь Плотницкий выступил с экстренным заявлением о том, что ситуация находится под его контролем. Позже стало известно, что он покинул территорию республики. Обстановку в столице ЛНР сейчас контролирует глава МВД республики Игорь Корнет, ранее отстраненный Плотницким от этой должности.

Сергей Макеев
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