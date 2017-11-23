Екатеринбург получил президентский грант на помощь ВИЧ-семьям

15:31 23 ноября 2017 0

В столице Урала создадут систему консультирования дискордантных пар Фото: depositphotos.com © URA.RU

Общественники из Екатеринбурга выиграли президентский грант на работу с так называемыми дискордантными парами (когда один партнер имеет положительный ВИЧ-статус, а другой — отрицательный). Об этом «URA.RU» сообщили в некоммерческой организации «Новая жизнь», которая будет реализовывать проект. Сумма гранта — 2 млн 998 тысяч 970 рублей.

«Этой темой на Урале мало кто занимается, и с такими семьями огромная проблема, — рассказала „URA.RU“ руководитель „Новой жизни“ Вера Коваленко. — Врачи СПИД-центра очень ждут людей, живущих с ВИЧ-положительным партнером, у которых при этом отрицательный ВИЧ-статус. Но эти люди не хотят идти туда и вставать на учет. Да и самим ВИЧ-положительным бывает проблемно затащить партнера в СПИД-центр. Хотя очень желательно, чтобы они также обследовались, и чтобы пара под наблюдением доктора планировала беременность».

Причина такого нежелания кроется в боязни «черной метки». «Считается, что люди, живущие с ВИЧ-положительным партнером, находятся в группе риска. И когда они приходят к врачам, на них сразу же заводят карточки. А люди боятся этого учета», — объясняет Вера. По ее мнению, чтобы помочь в преодолении страхов перед медиками, необходимо создать социальный сервис для дискордантных пар, но вне СПИД-центра, а на базе общественной организации.

«Такой сервис необходим для того, чтобы привлечь ВИЧ-отрицательных партнеров, не состоящих на учете в СПИД-центре, дать им необходимую информацию и, главное, помочь сформировать ответственное отношение к своему здоровью и принять осознанное решение о наблюдении в медучреждении», — говорит Коваленко.

Вторая беда — у врачей центра СПИДа просто не хватает ресурсов, чтобы полномасштабно работать с окружением ВИЧ-положительного человека. «Представляете, как сейчас у врачей нагрузка? Им надо заниматься пациентами, назначать лечение, прием длится всего 15 минут — а тут еще и партнеры пациентов!» — поясняет Вера.

Общественник решили выступить посредниками между врачами и дискордантными парами и взять на себя социальную работу с ними. Для реализации проекта «Новая жизнь» создаст команду профессионалов, в которую войдут социальный работника, психолог, юрист, гинеколог, дерматовенеролог, эпидемиолог, инфекционист и равные консультанты — люди, сами живущие в дискордантных парах, имеющие успешный опыт лечения и наблюдения у врачей. «Такие люди в городе есть, но системы равного консультирования нет — мы будем ее создавать», — говорит руководитель проекта. Также в рамках проекта будет проводиться обучение равных консультантов и обследование самих дискордантных пар.

По словам Коваленко, в дискордантных парах более уязвимы женщины — они заражаются чаще. В 2015—2016 годах Свердловский центр профилактики и борьбы со СПИД обследовал 390 семей, в которых есть ВИЧ-инфекция: выяснилось, что женщины в течение пяти лет заражались от своего ВИЧ-положительного партнера в 10% случаях, тогда как мужчины — только в 1% случаев. Хотя современное лечение (если проводить его правильно) позволяет ВИЧ-положительному добиться «нулевой вирусной нагрузки», и не заразить ни партнера, ни будущего ребенка (если речь идет о женщине). «Цель нашего проекта — информировать такие семьи о том, как сохранить здоровье и рожать здоровых детей», — говорит Вера Коваленко.