Был ли прав Гнойный, назвав Екатеринбург столицей СПИДа?

23:33 22 ноября 2017 0

«URA.RU» проанализировало последние данные по ВИЧ/СПИДу в Свердловской области Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Рэпер из Питера Гнойный (он же Слава КПСС), обозвавший Екатеринбург «столицей СПИДа», вызвал дискуссию в соцсетях и СМИ. Как сообщало «URA.RU», ему ответил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, пообещавший отвесить рэперу подзатыльник. «В Екатеринбурге не боятся сказать о том, что другим городам говорить больно», — заявил свердловский губернатор. «URA.RU» решило опросить экспертов и проанализировать статистику, чтобы понять: имел ли право Гнойный называть Екатеринбург столицей СПИДа?

Так совпало, что Слава КПСС выступал с концертом в Екатеринбурге как раз в тот день, когда здесь проходила конференция по ВИЧ/СПИДу, которую организовал федеральный проект «Знаю. Не боюсь». Один из ее спикеров, общественник из Москвы Николай Лунченков предложил Екатеринбургу вступить в международный проект UNAIDS (программа ООН по ВИЧ/СПИДу) под названием Fast Track City, чтобы город получил особый статус по ВИЧ-инфекции.

Лунченков — сотрудник фонда «СПИД.ЦЕНТР», у которого есть одноименный интернет-проект, являющийся одним из авторитетнейших в России изданий по теме ВИЧ. Его руководитель и директор фонда Антон Красовский (известный также как бывший руководитель предвыборного штаба Михаила Прохорова и человек, близкий к штабу Ксении Собчак) считает, что Гнойный прав. «Это же правда! Что тут обсуждать? — заявил он „URA.RU“. — Статистика говорит, что Свердловская область сейчас на первом месте. Это один из самых депрессивных регионов России».

Мнения…

Антон Красовский о Екатеринбурге — «столице СПИДа»: «Это правда» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В комментарии Красовского есть достаточно резкие выпады в адрес руководства области, а также врачей, которые борются с распространением ВИЧ-инфекции: по его мнению, это они виноваты в том, что «Екатеринбург — столица СПИДа». «Люди, которые у вас этой темой управляют, ни х… (нецензурное) не крутые, — говорит Красовский. — У вас позавчера на конференции по СПИДу… врачи рассказывали о том, что не надо никого лечить. Да ладно, у нас там люди пьют это говно — и нормально, и живы до сих пор! Это ваши врачи, они допустили ситуацию до того, что действительно приезжают совершенно непричастный к делу человек, все это видит и говорит: „Да вы, сука, столица СПИДа“. И правильно говорит!»

Между тем, мнение о Екатеринбурге специалистов, борющихся с ВИЧ (которых «опускает» Красовских) с точки зрения борьбы со СПИДом — прямо противоположное. Его выразил главный в стране эксперт по теме ВИЧ-инфекции — руководитель Федерального центра СПИДа Вадим Покровкий. «Вам надо объявить себя столицей борьбы со СПИДом, — заявил он „URA.RU“. — А губернатору — возглавить эту дело и показать всей остальной стране пример хорошей организации. Тем более, что вопрос везде стоит очень остро, и нужен хороший пример. Столицей СПИДа Екатеринбург быть не может, а стать столицей борьбы с ВИЧ будет почетно».

По мнению Покровского, Екатеринбург достоин звания не столицы СПИДа, а столицы борьбы с ВИЧ-инфекцией Фото: Анна Майорова © URA.RU

По словам Покровского, для оценки, где ситуация с ВИЧ хуже, а где лучше, надо смотреть не на статические, а на динамические показатели. «Есть немало регионов, где быстрее ВИЧ распространяется, чем в Свердловской области, — рассказал агентству Покровский. — Если хорошо ведется борьба, то процент прироста уменьшается — это и есть главный показатель. А он зависит от эффективности профилактических мероприятий. Сейчас я вижу, что борьба с ВИЧ-инфекцией в Свердловской области усилилась: все время проводятся какие-то мероприятия».

По словам Покровского, назвать, кто из регионов сейчас — лидер по росту ВИЧ-инфекции, можно будет позднее, когда появятся данные за 2017 год (после Нового года). Ранее «URA.RU» сообщало, что по данным за 2016 год по заболеваемости ВИЧ лидировала Сибирь — Кемеровская (228,8 на 100 тысяч населения) и Иркутская области (163,6). Третье место занимала Самарская область (161,5), Свердловская была на четвертом (156,9).

… и цифры

По последним данным, опубликованным на сайте Свердловского центра по профилактике и борьбы со СПИДом, Средний Урал действительно всегда относился к регионам с высокой пораженностью населения ВИЧ-инфекцией: заболеваемость в 2 раза превышает и превышала среднероссийский уровень. Всего с начала эпидемии ВИЧ (с 1994 года) в регионе было зарегистрировано 93 494 случая ВИЧ-инфекции.

Сейчас в области — более 73 тысяч человек, живущих с ВИЧ, из них в Екатеринбурге проживает 28 300 человек.

Уровень пораженности (и для Екатеринбурга, и для области) составляет 1,6 процентов населения.

Массовое тестирование на ВИЧ — предмет гордости свердловских борцов со СПИДом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Однако «эпидемия ВИЧ-инфекции» (объявленная осенью прошлого года) явно пошла на спад — такой вывод можно сделать из опубликованных данных. «С 2015 года не регистрируется рост новых случаев ВИЧ-инфекции», — сообщается в сводке свердловского центра СПИДа. Так, если в 2015 заболеваемость ВИЧ-инфекцией (число новых случаев заражения на 100 тысяч населения) фиксировалось на уровне 170,1, то по итогам 2016 — 156,9 (хотя и это высокий показатель). Темп прироста пораженности снизился с 11,6% в 2013 г. до 7,7% в 2016 г. В самом Екатеринбурге в 2015 году было выявлено 1782 новых случаев ВИЧ-инфекции (показатель заболеваемости — 123,2 на 100 тысяч населения), тогда как в 2016 г. — 1647 случаев (показатель — 113,9).

Специалисты особо отмечают, что снижение роста заболеваемости фиксируется на фоне все большого охвата населения экспресс-тестированием (хотя, казалось бы, могло быть наоборот). Ежегодно с помощью экспресс-тестов в Свердловской области обследуется около 200 тысяч человек — ни одна крупная акция с участием молодежи не обходится без микроавтобуса, где анонимно тестируют на ВИЧ.

Высок и «процент доходимости»: до 90 процентов людей, у кого экспресс-тест показал ВИЧ, обращаются в центр СПИДа. Это заслуга врачей и консультантов (соцработников), работающих в бригадах пунктов анонимного тестирования.

«Наша область — это единственный регион, который преодолел страх тестирования: такого нет ни в одном регионе, чтобы к пункту экспресс-тестирования выстраивались очереди, — заявила на конференции для журналистов и блогеров главный врач Свердловского центра СПИДа Анжелика Подымова, приглашенная для награждения победителей конкурса среди СМИ. — Однозначно наш регион в плане тестирования — один из передовых, и я горжусь этим. Но один в поле не воин — мы делаем всю эту работу все вместе (с муниципалитетами, органами власти, федеральными ведомствами, журналистами, некоммерческими организациями)».

Главврач центра СПИДа Анжелика Подымова: «Наш регион — один из передовых, и я горжусь этим» Фото: Анна Майорова © URA.RU

По ее словам, столь же высоких результатов удалось добиться и в работе с молодыми мамами, которые узнают о ВИЧ-инфекции во время беременности: из 16 тысяч детей, рожденных в Свердловской области от ВИЧ-инфицированных мам (за все время эпидемии), 15,5 тысяч — здоровые дети — благодаря приему женщиной препаратов антиретровирусной терапии (АРВТ). По обеспеченности самими этими препаратами у Среднего Урала — также одни их лучших показателей в стране — даже несмотря на перебои, с которыми пациенты столкнулись весной в начале лета этого года (ситуация была характера для всей России, коснулась и регионов Урала).

По данным Свердловского центра СПИДа, антиретровирусную терапию сегодня получают более 50% пациентов с диагнозом ВИЧ-инфекция (тогда как в среднем по России — от 27 до 32 процентов, по разным данным).

У 80% пациентов, принимающих АРВТ, анализы показывают так называемую «вирусную нагрузку ноль»

(вирус не исчезает, но он «заблокирован» настолько, что перестает определяться клиническими анализами, и человек считается «условно безопасным» в плане инфицирования других людей — даже при незащищенных сексуальных контактах — прим. ред).

В последнее время меняется структура заболевших ВИЧ-инфекцией. Традиционный «наркоманский путь» заражения никуда не делся, но он перестал лидировать: если в начале 2000 годов свыше 90 процентов заразившихся составляли потребители наркотиков, то сегодня уже четко превалирует половой путь передачи ВИЧ-инфекции (54,5 процента в 2016 году). Значительно выросла доля женщин среди лиц, имеющих диагноз «ВИЧ-инфекция» — с 8 до 39%.

Изменилась и картина заболеваемости по возрастам: молодые люди оказывается больше осведомлены о ВИЧ-инфекции и реже инфицируются, чем представители старших возрастов. Так, снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекций за 15 лет составило в возрастной группе 15-19 лет — в 11 раз, 20-29 лет — в три раза. При этом наблюдается рост случаев заражения в возрасте старше 30 лет: от 30 до 39 лет — в 5 раз, от 40 до 49 лет — в 9 раз, и от 50 до 59 лет — в 18 раз (сравнивались данные за 2016 и 2001 годы. В целом специалисты отмечают, что ситуация с ВИЧ напоминает айсберг: реальная, но скрытая заболеваемость может быть в 2-3 выше официальных данных.