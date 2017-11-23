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23 ноября 2017
15:56  23 ноября 2017 0

«Это очень знаково». В Нью-Йорке раввина из Севастополя представили как гражданина России

США. Клипарт, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Политическая элита США спокойно говорит о том, что Крым — часть РоссииФото: Ксения Сальникова © URA.RU
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Три года российскому Крыму
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Участник Всемирного еврейского конгресса в Нью-Йорке раввин Биньямин Вольф представлен как житель российского города Севатополя.

Форум, который прошел с 16 по 22 ноября, является наиболее статусным мероприятием еврейского мира, на нем побывали более пяти тысяч руководителей еврейских общин из разных стран.

«Когда на таком конгрессе я представлен как раввин российского Севастополя — это очень знаково», — заявил Вольф, слова которого приводит РИА «Новости». Также на официальном пропуске Вольфа со штрих-кодом было указано «Sevastopol, Russia», и этот факт никого не удивил.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик сообщил, что со стороны западных государств регулярно исходят сигналы о неизбежном признании российского статуса Крыма, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее телеведущая Ксения Собчак заявила, что Генпрокуратура РФ проводит проверку ее высказываний по вопросу принадлежности Крыма. Претендент в кандидаты в президента России высказывалась о том, что Крым с точки зрения международного права является украинским. Об этом пишет «Национальная служба новостей».

Лев Истомин
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