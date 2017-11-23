Участник Всемирного еврейского конгресса в Нью-Йорке раввин Биньямин Вольф представлен как житель российского города Севатополя.
Форум, который прошел с 16 по 22 ноября, является наиболее статусным мероприятием еврейского мира, на нем побывали более пяти тысяч руководителей еврейских общин из разных стран.
«Когда на таком конгрессе я представлен как раввин российского Севастополя — это очень знаково», — заявил Вольф, слова которого приводит РИА «Новости». Также на официальном пропуске Вольфа со штрих-кодом было указано «Sevastopol, Russia», и этот факт никого не удивил.
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