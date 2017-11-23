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23 ноября 2017
22 ноября 2017
Главные новости Курганской области
15:58  23 ноября 2017 0

Жители зауральского поселка пожалели замерзающих сотрудников «Почты России» и скинулись на дрова

Путевые фото. Нижний Тагил -Восточный - Верхотурье - Гари, почта, почта россии, почтовый ящик, крыльцо
В здании почты поселка Майский без тепла сидели четыре человекаФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Жителям поселка Майский в Каргапольском районе Зауралья пришлось собирать деньги на отопление отделения «Почты России». Они пожалели сотрудников почты, которые замерзали на своих рабочих местах.

Как пояснила «URA.RU» председатель местной ветеранской организации Ирина Думанян, привезти дрова в здание почты, не подключенное к центральной сети отопления, должны были 5 ноября. Так и не дождавшись обещанного, староста поселка Любовь Никулина инициировала благотворительный сбор.

«Она просто пошла по домам — все давали, кто сколько может. Поучаствовали 53 человека, насобирали в итоге 7 тысяч рублей и купили машину дров. Низкий поклон всем, кто помогал, но почему государственную организацию отапливают люди? Даже в 90-е такого не было!» — возмутилась собеседница агентства. По ее словам, в поселке Твердыш неподалеку сотрудники почты тоже носят дрова из дома на работу.

В управлении ФПС России по Курганской области «URA.RU» сообщили, что закупку топлива для отделений в районах провели по плану, в Каргапольский район дрова на всю зиму завезли накануне. «Еще в четыре деревни Шатровского района поставка дров будет осуществлена в ближайшее время», — добавили в пресс-службе компании.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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