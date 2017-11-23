17:51 23 ноября 2017 0

Мать будет отбывать наказание дома, ухаживая за новорожденной дочкой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Краснокамска, чей ребенок умер от ВИЧ из-за отсутствия лечения, будет отбывать наказание дома. Суд учел, что у женщины есть дочь, которая нуждается в маме.

В четверг, 23 ноября, Краснокамский городской суд вынес матери приговор. Учитывая, что у обвиняемой есть маленькая дочь, женщину приговорили к полутора годам ограничения свободы. «В течение этого времени ей нельзя будет выезжать за территорию Пермского края и выходить из дома в ночное время. Кроме того, ежемесячно ей необходимо будет отмечаться в полиции», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе краевого СУ СКР.

Мать, которая сама является ВИЧ-инфицированной, не лечила своего восьмилетнего сына с тем же диагнозом. В больнице ей выдавали необходимые для поддержания жизни мальчика препараты, но она так их и не использовала. По ее словам, ребенку от них становилось лишь хуже. Кроме того, она не показывала его медикам. В итоге в августе 2017 года мальчик умер, у него осталась пятимесячная сестренка.