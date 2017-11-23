18:15 23 ноября 2017 0

В мэрии Ноябрьска — кадровые перестановки Фото: Александр Константинов © URA.RU

Сергей Бездомников, уже бывший заместитель по экономическому развитию и инвестициям главы муниципалитета, назначен новым председателем счетной палаты Ноябрьска. На заседании городской думы в четверг, 23 ноября, депутаты единогласно поддержали его кандидатуру.

Сергей Бездомников с января 2017 года занимал должность заместителя главы администрации Ноябрьска и занимался развитием малого и среднего предпринимательства, а также привлечением инвестиций. Бездомников ранее работал в Ноябрьске начальником кредитного отдела, а затем заместителем директора местного филиала Запсибкомбанка. Затем переехал в столицу округа, возглавив салехардский офис банка. Был избран в городскую думу Салехарда, где стал председателем комитета по бюджету, налогам и финансам.

В разговоре с «URA.RU» Сергей Бездомников так прокомментировал свое новое место работы: «С учетом моего профильного образования и наработанного опыта в финансово-экономической сфере и возникшей потребностью за усилением контроля за расходной частью городского бюджета, было принято такое решение».

Кто заменит опытного финансиста в кресле заместителя главы администрации города и каким направлением работы займется сменщик Бездомникова — пока неизвестно. «Решение принимать не мне. Я свой выбор сделал. Это контрольно-ревизионная работа мне интересна», — заключил новый председатель счетной палаты Ноябрьска.

Прежний руководитель счётной палаты города Татьяна Киро скончалась 4 ноября 2017 года после продолжительной болезни. На своем посту она проработала без малого 10 лет.