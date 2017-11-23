18:34 23 ноября 2017 0

Нафику Фамиеву нашли очередное место для трудоустройства Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В администрации Екатеринбурга активно обсуждается вопрос о назначении нового директора ЕМУП «Спецавтобаза». Как сообщил «URA.RU» источник в городских структурах власти, список претендентов на данный пост возглавляет бывший депутат Заксобрания от КПРФ Нафик Фамиев.

Действующему директору «Спецавтобазы» Ефиму Котляру исполнился 71 год. По данным источника, претензий у руководителей города к нему нет. «Но он выразил желание уйти на заслуженный отдых. Жаль его отпускать, но надо», — говорит представитель муниципалитета.

Источник не исключил, что Нафик Фамиев использует свой новый пост как ресурс для победы на предстоящих выборах депутатов Екатеринбургской гордумы: «Избирателям можно будет показать, что именно Фамиев со своей командой превратили „Грязьбург“ в вычищенный и уютный город, достойный принять игры чемпионата мира по футболу».

В пресс-службе администрации города назвали информацию о назначении Нафика Фамиева слухами. Сам Фамиев заверил корреспондента «URA.RU», что ему не поступало официального предложения о трудоустройстве.