19:13 23 ноября 2017 0

Медведев рассказал и о дистанционных проверках предпринимателей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Правительство выделит дополнительные деньги на зарплаты работникам федеральных государственных учреждений, включая врачей и ученых. Всего на поддержку 23 регионов будет выделено 11,5 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства 23 ноября.

По словам премьера, на зарплаты учителей и ученых будет выделено из правительственных резервов 3,6 млрд рублей, на врачей и других медработников — 1,3 млрд, еще порядка 200 млн — на поддержку культурной сферы, сообщает сайт kp.ru.

Медведев также сообщил, что в Госдуму внесен законопроект о дистанционных проверках предпринимателей. Это нужно для сокращения числа традиционных проверок и для защиты людей. Пока же, по словам премьера, проверка компаний ведется по правилам советских времен. «Эффективность контролеров оценивается количеством выписанных штрафов — чем их больше налепили, тем лучше работают контрольные структуры. Так не должно быть», — заметил премьер.