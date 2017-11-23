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23 ноября 2017
21:00  23 ноября 2017 0

Переписка мэрии Перми с Навальным, Кремль раздражен событиями в ЛНР, россияне перейдут на самолечение. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Открытие штаба Алексея Навального. Тюмень, навальный алексей
Навальный приедет в Прикамье 24 ноября. И чиновники его ждут со всей теплотой.Фото: Николай Бастриков © URA.RU

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Недавние известия о перевороте в ЛНР стремительно ворвались в российское медиаполе. Сртало известно, что глава Луганска перебрался в Россию с соратниками. Эксперты дали оценку тому, как на эти события реагирует Кремль и Украина.

Мэрия Перми поразила интеллигентностью общения с представителями Алексея Навального. Администрация написала первой по поводу согласования митинга в своем городе. У нас есть сканы этого письма.

Оказывается, не только Навальному отказывают в предоставлении помещения под нужды кампании. Начальник штаба Собчак в Екатеринбурге рассказал о том, как из развлекательной сферы деятельности попал в политику, и новой работе в целом.

Большой репортаж с фотографиями и цитатами о том, что говорят, чего боятся и ждут в новоуренгойской гимназии после скандальной речи школьника в бунденстаге.

Инициатива Минтранса поделить водителей на две категории — любителей и профессионалов — вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Кроме того, эксперты считают, что это грозит удорожанием и усложнением получения прав.

Россияне скоро могут лишиться некоторых недорогих лекарств. Введение обязательной маркировки всех лекарственных средств приведет к росту цен на недорогие отечественные препараты и грозит исчезновением с рынка некоторых из них. Рассказываем, чем это чревато.

Анна Ветрова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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