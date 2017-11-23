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23 ноября 2017
22:50  23 ноября 2017 0

В России предложили вернуть курилки в аэропорты

Клипарт. разное. 9 июня 2014г, курилка, сигареты, место для курения, вредная привычка
Давление на курильщиков начинает сталкиваться с непониманиемФото: Антон Белицкий © URA.RU

Столичный аэропорт Шереметьево предложил вернуть курительные комнаты. Об этом сообщил представитель аэропорта Дмитрий Кайгородов.

«Взять Париж: там действует аналогичный закон, который запрещает курить в общественных местах», — цитирует Кайгородова РИА «Новости». При этом это он отметил, что французы признали зону курения в аэропорту местом необщественного характера. Французские законодатели посчитали, что курилки предназначены только для тех, кто зависим от табака.

Соответствующий законопроект недавно был внесен на рассмотрение Госдумы. Кроме того, в прошлом году с таким предложением выступал аэропорт Внуково.

Как сообщало «URA.RU», в России все чаще звучат мнения об излишнем рвении в антитабачных инициативах. В частности, глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин заявил о массовом переходе граждан на табачные суррогаты из-за нарастающей дороговизны сигарет.

Олег Теплоухов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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