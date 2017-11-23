В России предложили вернуть курилки в аэропорты

22:50 23 ноября 2017 0

Давление на курильщиков начинает сталкиваться с непониманием Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Столичный аэропорт Шереметьево предложил вернуть курительные комнаты. Об этом сообщил представитель аэропорта Дмитрий Кайгородов.

«Взять Париж: там действует аналогичный закон, который запрещает курить в общественных местах», — цитирует Кайгородова РИА «Новости». При этом это он отметил, что французы признали зону курения в аэропорту местом необщественного характера. Французские законодатели посчитали, что курилки предназначены только для тех, кто зависим от табака.

Соответствующий законопроект недавно был внесен на рассмотрение Госдумы. Кроме того, в прошлом году с таким предложением выступал аэропорт Внуково.

Как сообщало «URA.RU», в России все чаще звучат мнения об излишнем рвении в антитабачных инициативах. В частности, глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин заявил о массовом переходе граждан на табачные суррогаты из-за нарастающей дороговизны сигарет.