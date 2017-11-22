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22 ноября 2017
22:15  22 ноября 2017 0

Минздрав запретит курение кальяна в общественных местах

Новое кафе
Курильщиков могут отучить от общественных заведенийФото: Марина Молдавская © URA.RU

Минздрав России подготовил законопроект о запрете кальянов в общественных местах с начала 2019 года. Документ предусматривает исключение их использования в ресторанах и барах, а также ограничить их продажу лицам, не достигшим 18 лет.

В документе отмечена необходимость расширения перечня помещений, территорий и объектов, свободных от табачного дыма, пишет RT. В Минздраве отметили, что кальян создает дополнительные сложности для применения закона, потому что не всегда сразу можно определить, есть в курительной смеси табак или нет.

Ранее «URA.RU» писало о том, что, по словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, в новой табачной концепции федерального ведомства, рассчитанной на 2018—2022 годы, прописаны серьезные ограничения для потребителей электронных сигарет и вейпов.

Лев Истомин
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