22:15 22 ноября 2017 0

Курильщиков могут отучить от общественных заведений Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Минздрав России подготовил законопроект о запрете кальянов в общественных местах с начала 2019 года. Документ предусматривает исключение их использования в ресторанах и барах, а также ограничить их продажу лицам, не достигшим 18 лет.

В документе отмечена необходимость расширения перечня помещений, территорий и объектов, свободных от табачного дыма, пишет RT. В Минздраве отметили, что кальян создает дополнительные сложности для применения закона, потому что не всегда сразу можно определить, есть в курительной смеси табак или нет.

Ранее «URA.RU» писало о том, что, по словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, в новой табачной концепции федерального ведомства, рассчитанной на 2018—2022 годы, прописаны серьезные ограничения для потребителей электронных сигарет и вейпов.