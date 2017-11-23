21:35 23 ноября 2017 0

Фабричные сигареты стали слишком дороги для россиян Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Россияне начинают самостоятельно выращивать табак из-за роста цен на сигареты в стране. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Он говорит о том, что люди высаживают табак на дачах и огородах. «Когда приезжаешь в регион, с ужасом узнаешь, что народ перешел на выращивание табака, махорку. А по статистике нормально — производство упало на 21%, и курить вроде стали меньше. На самом деле, это не так», — цитирует Рябухина «Интерфакс». По словам председателя, это происходит из-за ориентирования России в налоговой политике в табачной сфере на мировые стандарты.

О росте популярности кустарного табака рассказал и председатель совета директоров АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» Игорь Моисеев. Отметив, что в России очень высокий акциз — примерно в шесть раз выше, чем в Англии, где акцизы считаются самыми высокими в мире. Моисеев добавил, что это приводит к росту количества предложений по табаку в Сети. «Его называют „махоркой“, но с точки зрения ботаники это не махорка, это табак, который выращен кустарным способом, высушен без обработки и продается за 1 тысячу рублей за килограмм в интернете», — подчеркнул он.

Ранее в стране вступил в силу новый регламент Таможенного союза по формату пачек из-под сигарет. Теперь на упаковку нельзя наносить изображения, вызывающие ассоциации с продуктами питания, а также указывать надписи, якобы создающие впечатление о низком вреде курения.

Кроме того, Минздрав намерен и далее наращивать давление на курильщиков. Последней инициативой, как сообщила «Национальная служба новостей», стал проект закона о запрете кальянов в общественных местах.