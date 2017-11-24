Смена президента вызовет у 64% россиян чувство тревоги за будущее страны

05:57 24 ноября 2017 0

Россияне признают Владимира Путина главным политиком страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

64% россиян будут испытывать чувство тревоги за будущее страны и неуверенность в завтрашнем дне, если на президентских выборах в 2018 году кандидатом от власти станет не Владимир Путин. Такие результаты показало исследование кафедры социологии и психологии политики факультета политологии МГУ, которое было посвящено психологическому состоянию общества перед президентскими выборами.

Исследование проводилось в октябре и ноябре 2017 года в Центральном, Сибирском, Поволжском, Уральском и Южном федеральных округах. Экспертов, как отмечают «Известия», интересовало отношение россиян к выборам главы государства, ожидания от предстоящего политического цикла, уровень доверия к власти в целом и ее отдельных представителей.

Как выяснилось, наибольшей властью в стране обладает президент. В глазах граждан также усилился авторитет администрации президента, правительства и Госдумы, а вот доверие к губернаторскому корпусу, наоборот, снизилось. По мнению экспертов, снижение популярности региональной власти стало следствием коррупционных скандалов.

Что касается предстоящих выборов, такие кандидаты, как Геннадий Зюганов [КПРФ], Владимир Жириновский [ЛДПР] и Сергей Миронов [«Справедливая Россия»] не вызывают у респондентов интереса. По мнению граждан, лишь Владимир Путин решает, как будет устроена политическая конфигурация страны. Об этом заявили 95% опрошенных. При этом 20% сказали, что не готовы прийти на выборы и проявлять политическую активность. 25% признались, что не интересуются политикой вовсе.

64%, как было сказано выше, видят основным кандидатом Путина. Несмотря на то, что его участие в выборах они лишатся интриги, отказ действующего президента баллотироваться вызовет у граждан чувство тревоги за будущее станы.

«Граждане боятся, что в случае выдвижения другого кандидата в стране может поменяться политический курс. Многие связывают фактор стабильности в жизни и планирования на несколько лет вперед с нынешним президентом, Владимиром Путиным», — пояснил изданию доцент кафедры социологии и психологии политики факультета политологии МГУ Андрей Зверев.