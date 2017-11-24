Команда КВН из Сургута «Борцы» (ранее известная как «Сборная СНГ по вольной борьбе») одержала победу на Кубке мэра Москвы. Запись об этом появилась в официальном паблике кавээнщиков.
Известно, что «Борцы» получили не только главную награду престижного турнира КВН, но и один из дополнительных кубков — какой конкретно, пока не разглашается. После победы в соцсетях появилось видео, в котором одетые в свои традиционные костюмы «борцы» кричали, что они забрали кубок мэра Москвы.
Команда «Борцы» в своей истории доходила до полуфинала высшей лиги КВН. Первоначально в ней играли сотрудники «Сургутнефтегаза» (сокращенно «СНГ»). Кавээнщики из Сургута пропустили несколько сезонов, но в этом году уже выиграли «малый кивин в темном» (шестое место в музыкальном фестивале) и анонсировали свое участие в следующем сезоне высшей лиги. Добавим, Кубок мэра Москвы по КВН «Первый канал» покажет в начале декабря.