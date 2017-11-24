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24 ноября 2017
23 ноября 2017
22 ноября 2017
11:43  24 ноября 2017 0

«Борцы» из ХМАО забрали у юмористов кубок Собянина. ФОТО, ВИДЕО

«Борцы» триумфально вернулись в КВНФото: группа «Борцы», «ВКонтакте»

Команда КВН из Сургута «Борцы» (ранее известная как «Сборная СНГ по вольной борьбе») одержала победу на Кубке мэра Москвы. Запись об этом появилась в официальном паблике кавээнщиков.

Известно, что «Борцы» получили не только главную награду престижного турнира КВН, но и один из дополнительных кубков — какой конкретно, пока не разглашается. После победы в соцсетях появилось видео, в котором одетые в свои традиционные костюмы «борцы» кричали, что они забрали кубок мэра Москвы.

Команда «Борцы» в своей истории доходила до полуфинала высшей лиги КВН. Первоначально в ней играли сотрудники «Сургутнефтегаза» (сокращенно «СНГ»). Кавээнщики из Сургута пропустили несколько сезонов, но в этом году уже выиграли «малый кивин в темном» (шестое место в музыкальном фестивале) и анонсировали свое участие в следующем сезоне высшей лиги. Добавим, Кубок мэра Москвы по КВН «Первый канал» покажет в начале декабря.

Антон Степыгин
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