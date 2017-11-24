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Главные новости Пермского края
13:06  24 ноября 2017 0

В Перми появился начальник департамента ЖКХ. С ним знакомы уже восемь лет

Совещание у губернатора Курганской области. Курган., ручка, телефоны, руки чиновника
Бородин работал на руководящих должностях в разных отделах администрацииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Начальником пермского департамента ЖКХ Перми стал Александр Бородин. В соответствии с решением главы города Дмитрия Самойлова, специалист приступает к обязанностям с понедельника, 27 сентября, сообщает официальный сайт администрации.

Бородин работает в администрации Перми с 2009 года, занимал руководящие должности в отделе капитального ремонта и отделе управления жилищным фондом управления ЖКХ. Имеет два высших образования по специальностям «Промышленное и гражданское строительство. Эксплуатация зданий и сооружений» и «Юриспруденция».

Ранее должность начальника департамента ЖКХ была совмещена с должностью заместителя главы администрации Перми.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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