В Перми появился начальник департамента ЖКХ. С ним знакомы уже восемь лет

Бородин работал на руководящих должностях в разных отделах администрации
Начальником пермского департамента ЖКХ Перми стал Александр Бородин. В соответствии с решением главы города Дмитрия Самойлова, специалист приступает к обязанностям с понедельника, 27 сентября, сообщает официальный сайт администрации.
Бородин работает в администрации Перми с 2009 года, занимал руководящие должности в отделе капитального ремонта и отделе управления жилищным фондом управления ЖКХ. Имеет два высших образования по специальностям «Промышленное и гражданское строительство. Эксплуатация зданий и сооружений» и «Юриспруденция».
Ранее должность начальника департамента ЖКХ была совмещена с должностью заместителя главы администрации Перми.