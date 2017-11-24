Школьники занялись сексом на вписке. Запись изучат следователи. ВИДЕО

В Сети появилось видео из Архангельска, где подростки устроили сексуальную оргию. По предварительным данным, все участники скандального ролика еще учатся в школе, им по 14 лет.
На записи видно, как пара подростков уединилась в одной из комнат и занялась сексом, передает Life.ru. Другие участники вписки постоянно заходят в комнату, чтобы посмотреть, просят дать сигарет и подкалывают парочку. В пресс-службе СКР по Архангельской области заявили о том, что ведомство начало проверку в рамках статьи «распространение порноматериалов»
Видео: Life shot
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в Магнитогорске 16-летнюю девушку убили и расчленили на вписке. Вскоре после этого в Санкт-Петербурге от передозировки наркотиков на вписке умерла 16-летняя школьница. Участники вечеринки не посчитали, что смерть девушки является поводом прервать веселье. Они вынесли ее труп на улицу, оставили на скамейке возле подъезда и продолжили развлекаться.
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявлял, что «за вписки надо кастрировать, лишать квартиры и головы», напоминает «Национальная служба новостей».