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Главные новости Курганской области
16:29  24 ноября 2017 0

«Машина упала с неба». Курганцев изумила авария в стиле GTA. ФОТО, ВИДЕО

ДТП в Кургане напомнило горожанам сцену из видеоигрыФото группы «Инцидент | Курган», ВКонтакте

В Кургане на перекрестке улицы Машиностроителей и проспекта Голикова перевернулся автомобиль Lada Granta. Зрелищное дорожно-транспортное происшествие вызвало недоумение у очевидцев и пользователей соцсетей.

«Сейчас там проезжала, непонятно, как это произошло. Второй машины нет, столбы все на месте», — изумляется Алла Попова в комментариях под видеозаписью с места событий. «Я тоже проехал мимо — как так?», — вторит Виктор Семенов. Женечка Игнатова предположила, что автомобиль упал с неба. «Это как в GTA Vice City», — восхитился Алексей Журбенко.

В курганской Госавтоинспекции «URA.RU» пояснили, что дорожно-транспортное происшествие случилось из-за внезапного перестроения другой машины — ВАЗ-2112. «По предварительной информации, водитель автомобиля „Гранта“ допустил опрокидывание, прибегнув к неудачному маневру. С его слов, ВАЗ-2112 двигался в попутном направлении и неожиданно для него начал перестраиваться из соседнего ряда. Во избежание удара он принял влево и опрокинулся. В данный момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, водитель автомобиля „Гранта“ обратился за медицинской помощью», — рассказала нашему агентству старший инспектор отдела пропаганды ГИБДД Елена Ковалева. Она также уточнила, что второй участник инцидента также находится на месте происшествия.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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