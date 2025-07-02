Армения оставила себя без российского мороженого

В Армении ввели запрет на импорт мороженого «Коровка из Кореновки», производимого российским предприятием ООО «Фабрика Настоящего Мороженого». Такое решение было принято вследствие несоответствия нормам по содержанию бактерий кишечной палочки. Об этом сообщила пресс-служба Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов.
«По результатам исследования только один из представленных образцов — „Эскимо пломбир ванильный в шоколадной глазури“ (дата изготовления 07.03.2025, срок годности 18 месяцев, 100 грамм) — не соответствовал нормам, установленным техническим регламентом Таможенного союза, по содержанию бактерий кишечной палочки (ЭКБ)», — рассказала ТАССу в инспекционном органе. Там отметили, что было вынесено распоряжение о запрете продажи и утилизации определенной партии мороженого «Коровка из Кореновки».
В инспекционном ведомстве отметили, что ограничительные меры касаются партий продукции, ввезенных после 2 июля 2025 года. На мороженое, ввезенное до указанной даты, действие запрета не распространяется. Представители инспекции также напомнили, что мониторинг рынка мороженого был начат в преддверии летнего сезона.
Ранее в Роскачестве сообщили, что определить некачественное мороженое можно по его внешнему виду, а также порекомендовали внимательно изучать состав перед покупкой. В классическом мороженом должно содержаться не менее 40% молока, сахар, сливки, сливочное масло и сухое молоко, при этом добавление растительных жиров не допускается, передает «Национальная служба новостей».
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