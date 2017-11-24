17:27 24 ноября 2017 0

Департамент проектного управления останется без руководителя Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Один из заместителей губернатора ХМАО Натальи Комаровой покидает свою должность и уезжает из региона. Речь идет о директоре департамента проектного управления Югры Юрии Южакове. Об этом «URA.RU» стало известно из документации Высшей квалификационной коллегии судей.

Согласно предварительной повестке заседаний ВККС РФ, Юрий Южаков заявлен кандидатом на должность заместителя председателя Арбитражного суда Приморского края.

Как сообщил «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией, Юрий Южаков покинул регион и улетел в Москву 21 ноября вместе с Дмитрием Медведевым, который прилетал в ХМАО на совещание по развитию нефтяной отрасли РФ.

Юрий Южаков — директор департамента проектного управления ХМАО СКРИН: соцсети

Инсайдер утверждает, что уход Юрия Южакова не имеет какого-либо политического подтекста и связан исключительно с личным желанием самого Южакова. Также по неофициальной версии, замену заместителю губернатора искать не планируется, а департамент проектного управления уйдет в зону ответственности другого заместителя Комаровой Дмитрия Шаповала.

Юрию Южакову 44 года, до назначения на должность заместителя губернатора он работал заместителем председателя Арбитражного суда ХМАО, а перед этим — судьей Арбитражного суда Тюменской области.