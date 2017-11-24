18:20 24 ноября 2017 0

Актер Федор Добронравов не хочет комментировать «глупости» Кадры из сериала «Сваты»

Возможный запрет показа сериала «Сваты» на территории Украины является «полной глупостью». Такое заявление «URA.RU» сделал один из главных героев фильма актер Федор Добронравов, из-за включения которого в черный список разгорелся скандал вокруг сериала.

Ранее стало известно, что украинский комик Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором раскритиковал Службу безопасности Украины из-за возможного запрета показа сериала «Сваты» на территории страны. По информации украинских СМИ, из-за участия Федора Добронравова данный сериал может не получить прокатное удостоверение от Госкино. Дело в том, что ранее Добронравову СБУ запретила въезд на Украину из-за незаконного, по мнению Киева, посещения Крыма.

«Ребятушки, это же полная глупость! А глупости я не комментирую», — заявил Добронравов. Он также рассказал, что ничего не знает о сложившейся конфликтной истории. «Я сейчас на гастролях, без связи и без доступа к соцсетям», — сообщил актер.

История, напомним, вызвала широкий общественный резонанс. Видеообращение Зеленского посмотрели миллионы человек, о возможном закрытии сериала даже высказалась на своей странице в соцсети Facebook экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она не просто раскритиковала решение СБУ о запрете фильма, но и сочла это попыткой уничтожить и отношения между Россией и Украиной, и саму Украину. Парламентарий отметила, что русско-украинский сериал демонстрирует единство двух народов.