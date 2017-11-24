Возможный запрет показа сериала «Сваты» на территории Украины является «полной глупостью». Такое заявление «URA.RU» сделал один из главных героев фильма актер Федор Добронравов, из-за включения которого в черный список разгорелся скандал вокруг сериала.
Ранее стало известно, что украинский комик Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором раскритиковал Службу безопасности Украины из-за возможного запрета показа сериала «Сваты» на территории страны. По информации украинских СМИ, из-за участия Федора Добронравова данный сериал может не получить прокатное удостоверение от Госкино. Дело в том, что ранее Добронравову СБУ запретила въезд на Украину из-за незаконного, по мнению Киева, посещения Крыма.
«Ребятушки, это же полная глупость! А глупости я не комментирую», — заявил Добронравов. Он также рассказал, что ничего не знает о сложившейся конфликтной истории. «Я сейчас на гастролях, без связи и без доступа к соцсетям», — сообщил актер.
История, напомним, вызвала широкий общественный резонанс. Видеообращение Зеленского посмотрели миллионы человек, о возможном закрытии сериала даже высказалась на своей странице в соцсети Facebook экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она не просто раскритиковала решение СБУ о запрете фильма, но и сочла это попыткой уничтожить и отношения между Россией и Украиной, и саму Украину. Парламентарий отметила, что русско-украинский сериал демонстрирует единство двух народов.