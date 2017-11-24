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24 ноября 2017
17:20  24 ноября 2017 0

«Главная цель — уничтожить Украину». Поклонская включилась в скандал со «Сватами»

Итоговый
Наталья Поклонская поддержала актера Зеленского в любви к «Сватам»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы Наталья Поклонская призналась, что запрещенный на Украине сериал «Сваты» является любимым фильмом ее семьи. На своей странице во «ВКонтакте» она раскритиковала решение спецслужб Украины о запрете фильма.

«Их главная цель сегодня — уничтожить нерушимую связь между народами России и Украины, уничтожить язык, уничтожить традиции, уничтожить настоящую, добрую и красивую Украину», — написала Наталья Поклонская. Парламентарий отметила, что русско-украинский сериал демонстрирует единство двух народов. «У нас одна вера, история, культура, что так раздражает и заставляет паниковать иностранных кукловодов, захвативших Украину. Тех, кто „спонсирует“ правящих украинских олигархов и чиновников, а также режиссеров совершенно других фильмов, даже за пределами Украины, но с одной целью — показать нас, нашу историю и культуру другими», — считает депутат. В конце поста Поклонская процитировала украинское стихотворение о единстве России и Украины.

Ранее украинский актер Владимир Зеленский раскритиковал Службу безопасности Украины за идею запрета сериала «Сваты». Поводом для запрета, как пишет «Национальная служба новостей», стала поездка в Крым одного из ключевых актеров сериала Федора Добронравова. Тем не менее Зеленский попросил оставить сериал в эфире, отметив, что съемки ведутся на украинские деньги, и тысячи жителей страны принимали участие в создании «Сватов».

После видеообращения актера украинцы засудили его в соцсетях. Так, экс-депутат Рады, дончанка Елена Бондаренко заявила, что «удручена» обращением Зеленского, так как, по ее мнению, артист выступает не за правду и справедливость, а за деньги. Украинская журналистка Ольга Шарий призвала Зеленского быть последовательным в своих желаниях. Она напомнила, что Зеленский раньше называл себя «патриотом» и говорил, что ему комфортно жить в нынешней Украине. Блогер Андрей Любецкой попросил СБУ принять меры из-за высказываний актера по поводу «пропагандистского пророссийского сериала «Сваты», добавляет информагентство Nation News.

Нина Калинина
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