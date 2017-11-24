Прах Хворостовского разделят на две капсулы и захоронят в Москве и в его родном городе Красноярске.
Одну из капсул захоронят на Новодевичьем кладбище в Москве 28 ноября. «Газета.ру» сообщила, что могила Хворостовского находится в ста метрах от места, где похоронен Федор Шаляпин.
Прощание с оперным певцом пройдет 27 ноября в Концертном зале имени Чайковского в Москве. Министр культуры Красноярского края Елена Мироненко сообщила, что после панихиды пройдет процедура кремации, пишет Nation News. Дату похорон в Красноярске еще не утвердили.
Хворостовский скончался в Лондоне 22 ноября. Об этом сообщил Дмитрий Маликов. «У меня информация от моей поэтессы Лилии Виноградовой, которая с ним очень была близка и которая была там с ним. Она мне написала, что он умер в 03:36 по лондонскому времени», — приводят слова Маликова RT.
Напомним, летом 2015 года певец сообщил, что у него обнаружена опухоль головного мозга.