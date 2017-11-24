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24 ноября 2017
18:59  24 ноября 2017 0

Хворостовского похоронят недалеко от могилы Шаляпина

Хворостовский Дмитрий, хворостовский дмитрий
У артиста было онкологическое заболеваниеФото: commons.wikimedia.org

Прах Хворостовского разделят на две капсулы и захоронят в Москве и в его родном городе Красноярске.

Одну из капсул захоронят на Новодевичьем кладбище в Москве 28 ноября. «Газета.ру» сообщила, что могила Хворостовского находится в ста метрах от места, где похоронен Федор Шаляпин.

Прощание с оперным певцом пройдет 27 ноября в Концертном зале имени Чайковского в Москве. Министр культуры Красноярского края Елена Мироненко сообщила, что после панихиды пройдет процедура кремации, пишет Nation News. Дату похорон в Красноярске еще не утвердили.

Хворостовский скончался в Лондоне 22 ноября. Об этом сообщил Дмитрий Маликов. «У меня информация от моей поэтессы Лилии Виноградовой, которая с ним очень была близка и которая была там с ним. Она мне написала, что он умер в 03:36 по лондонскому времени», — приводят слова Маликова RT.

Напомним, летом 2015 года певец сообщил, что у него обнаружена опухоль головного мозга.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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