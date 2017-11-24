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24 ноября 2017
19:32  24 ноября 2017 0

Более 20 липецких школьников госпитализированы из-за приложения на телефоне

День знаний в поселке Нижнесортымский. Сургут , смартфон, гаджеты, школа, ребенок с телефоном
После активации приложения гаджет начал издавать противный звукФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В школе №35 в селе Сселки Липецкой области экстренно госпитализировали 28 учеников в областную детскую больницу. Причиной ухудшения самочувствия мог стать ультразвук из телефонного приложения, которое школьники включили во время уроков. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Липецкой области.

После включения приложения восьмиклассники пожаловались на тошноту и головную боль. Одна из учениц, ставшая очевидцем, рассказала, что детей выносили без сознания. У кого-то шла кровь из носа и ушей, а пальцы были посиневшими. Мать одного из пострадавших говорит, что в столовую дети не ходили и двое пострадавших сейчас находятся в реанимации, передает телеграм-канал Life Shot.

На сайте ведомства сообщают, что в настоящее время идет проверка по данному факту. Выясняются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются медработники больницы, педагогический коллектив школы, пострадавшие школьники и их родители. По результатам проведенного комплекса проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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