Пермские чиновники заставили голодать детей, у которых проблемы со здоровьем

На севере Прикамья прокуратуре придется судиться с администрацией Кизеловского района. Как стало известно «URA.RU», чиновники отказали в питании детям.
Прокуратура Кизела подала в суд иск в защиту 83 учащихся средней школы №1. Речь идет о детях с ограниченными возможностями здоровья, которым федеральное законодательство гарантирует двухразовое питание. Однако, как оказалось, этих школьников не кормили в учреждении.
В надзорном ведомстве «URA.RU» подтвердили факт обращения в суд. Из 83 детей питание получали только 29, но лишь потому, что эти ученики попадают под другие льготные категории. При этом учредитель школы — администрация Кизеловского района — считает, что законодательством не определен источник финансирования затрат на данную меру социальной поддержки.
Пресс-служба министерства образования Пермского края также подтвердила, что в Кизеле есть проблема с питанием детей. Однако минобр считает, что эти расходы «ложатся на плечи» учредителя организации. В данном случае — администрации Кизеловского района.
«С начала учебного года в Пермском крае уже фиксировались нарушения в организации питания детей с ограниченными возможностями здоровья. Правда, в отличие от Кизела, на других территориях администрации оперативно устранили недостатки», — добавили в министерстве.
Глава Кизеловского района Аркадий Лошаков воздержался от подробного комментария относительно иска прокуратуры, но отметил, что сейчас в Госдуме рассматривается законопроект, по которому питание детей с ограниченными возможностями здоровья признается расходным обязательством региональных властей.