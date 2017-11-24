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Главные новости Пермского края
19:38  24 ноября 2017 0

Пермские чиновники заставили голодать детей, у которых проблемы со здоровьем

Морг, увольнение, безработица, эмоции, вилка, столовые приборы, голодовка, ложка, пустая тарелка
Дети депрессивного Кизела остались голодными, потому что чиновники не разобрались, кто должен платить за обедыФото: depositphotos.com © URA.RU

На севере Прикамья прокуратуре придется судиться с администрацией Кизеловского района. Как стало известно «URA.RU», чиновники отказали в питании детям.

Прокуратура Кизела подала в суд иск в защиту 83 учащихся средней школы №1. Речь идет о детях с ограниченными возможностями здоровья, которым федеральное законодательство гарантирует двухразовое питание. Однако, как оказалось, этих школьников не кормили в учреждении.

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В надзорном ведомстве «URA.RU» подтвердили факт обращения в суд. Из 83 детей питание получали только 29, но лишь потому, что эти ученики попадают под другие льготные категории. При этом учредитель школы — администрация Кизеловского района — считает, что законодательством не определен источник финансирования затрат на данную меру социальной поддержки.

Пресс-служба министерства образования Пермского края также подтвердила, что в Кизеле есть проблема с питанием детей. Однако минобр считает, что эти расходы «ложатся на плечи» учредителя организации. В данном случае — администрации Кизеловского района.

«С начала учебного года в Пермском крае уже фиксировались нарушения в организации питания детей с ограниченными возможностями здоровья. Правда, в отличие от Кизела, на других территориях администрации оперативно устранили недостатки», — добавили в министерстве.

Глава Кизеловского района Аркадий Лошаков воздержался от подробного комментария относительно иска прокуратуры, но отметил, что сейчас в Госдуме рассматривается законопроект, по которому питание детей с ограниченными возможностями здоровья признается расходным обязательством региональных властей.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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