21:46 24 ноября 2017 0

Андрей Рожков присоединился к «Команде Путина» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Капитан команды КВН, звезда шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков вступил в движение Putin Team. Он отметил, что разделяет взгляды на жизнь тех, кто уже вступил в это движение.

«Желание помочь — очень естественное и в определенный момент приходит к любому человеку, который знает, что такое #НЕРАВНОДУШИЕ. По крайней мере, я в это очень верю. Я знаю, что многие, кто уже вступил в Putin Team, помогают развивать спорт и культуру России. Они делают это своим трудом и поддерживают молодежь, как основатель движения Александр Овечкин. Я разделяю их позицию, поэтому я в Putin Team», — написал на сайте Андрей Рожков.

1/5 Фото: скрин сайта Putin Team

17 ноября к этому движению присоединилась двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева. «Я в команде», — коротко написала Исинбаева в своём Instagram, ее слова приводит RT.

Ранее к «Команде Путина» присоединился нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин. На своей странице в соцсетях он разметил фото лидеров России, пишет Nation News.

Общественное движение в поддержку президента РФ Владимира Путина запустил форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. «Это все ради страны. Я просто хочу сделать все, что могу, для моей страны», — отметил в интервью американской газете The New York Times Александр Овечкин. По словам прославленного хоккеиста, идея создания Putin Team является его собственной и ориентирована на людей, поддерживающих Россию. Движение «Команда Путина» хоккеист запустил в начале ноября, пишет телеканал 360. Всего за несколько дней к движению присоединились спортсмены, артисты и музыканты, а также сотни простых жителей России.