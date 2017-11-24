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24 ноября 2017
23 ноября 2017
Главные новости Югры
22:14  24 ноября 2017 4

Члену Общественной палаты РФ, который заступился за создателя «Чиновник.Ру», объяснили, кто такой Шмонин. Для этого пришлось прилететь в Югру

Александр Малькевич приехал в Ханты-Мансийск, чтобы познакомиться с историей Эдуарда ШмонинаФото: Общественная палата Российской Федерации
новость из сюжета:
Уголовное дело создателя "Чиновник.Ру"
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В Ханты-Мансийске побывал представитель Общественной палаты России Александр Малькевич, с подачи которого орган обратился в Генпрокуратуру с просьбой обратить внимание на уголовное преследование бизнесмена Эдуарда Шмонина. Как сообщили «URA.RU» источники в правительстве ХМАО и журналистском сообществе, Малькевич приехал в Югру, чтобы лично познакомиться с историей создателя «Чиновник.Ру».

По данным инсайдеров агентства, инициатором визита выступила администрация губернатора Натальи Комаровой, которая после заявления Общественной палаты предложила Александру Малькевичу детально разобраться в том, что за персона Эдуард Шмонин.

«Мы все ему объяснили, устроили встречи с людьми, знакомыми с Эдуардом, предоставили все данные. Отреагировал он адекватно. Возможно, раньше была чья-то просьба поддержать, поэтому палата и выступила, не разобравшись. Сейчас ждем реакции», — комментирует один из собеседников агентства.

Статья по теме
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Сам Александр Малькевич в разговоре с «URA.RU» подтвердил информацию о своей поездке в Ханты-Мансийск. Также собеседник отметил, что лично он не выступал инициатором обращения в Генпрокуратуру, однако кто это сделал конкретно, ответить не сумел.

Создатель порталов «Чиновник.Ру» и «ОТВ-Югра» Эдуард Шмонин обвиняется в вымогательстве в составе организованной группы, клевете, распространении порнографии. Следователи считают, что созданный Шмониным «Чиновник.ру» специализировался на публикации оскорблений в адрес представителей югорской элиты. События, происходившие в реальности, приобретали на информационном ресурсе собственную интерпретацию, и выдавались за факты. По версии следствия, владельцы портала под прикрытием журналистики регулярно требовали деньги у героев статей, угрожая в случае отказа разместить в открытом доступе сведения, порочащие их честь и достоинство.

Ранее член Общественной палаты России Александр Малькевич вступился за Эдуарда Шмонина, посчитав его журналистом. С подачи общественника комиссия палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций обратилась в Генпрокуратуру с просьбой взять уголовное дело бизнесмена под контроль. При этом сам Малькевич рассказал «URA.RU», что не знаком со Шмониным и обстоятельствами скандала, а обращение в Генпрокуратуру было подготовлено после поступившей просьбы проконтролировать ход расследования.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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