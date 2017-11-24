Жену экс-охранника Березовского на Украине принудительно отправили в психушку

23:15 24 ноября 2017 0

Сотрудники СБУ принудительно доставили в спихиатрическую клинику украинскую чемпионку Фото: depositphotos.com © URA.RU

На Украине принудительно доставили в психиатрическую клинику супругу бывшего охранника олигарха Бориса Березовского Дарью Мастикашеву. Как заявил адвокат Мастикашевой, его подзащитную поместили в спецучреждение без санкций суда.

«Мастикашеву без вступившего в силу решения суда, насильно доставили из Днепропетровского СИЗО в отделение психиатрической клиники им. Бехтерева для проведения стационарной психиатрической экспертизы. Беспредел», — цитирует слова адвоката Валентина Рыбина портал Life.ru.

Супруг Дарьи Сергей Соколов уверен, что ее поместили в психиатрическую клинику для того, чтобы усложнить возможную процедуру обмена и уйти от ответственности за пытки, признав женщину недееспособной. Будучи в тюрьме Мастикашева нашла способ передать матери письмо, в котором сообщила, что над ней издеваются и пытают сотрудники СБУ. Женщина объявила в СИЗО голодовку.

Жену бывшего телохранителя Бориса Березовского, трехкратную чемпионку Украины по тхэквондо, 30-летнюю Дарью Мастикашеву, задержали в Днепропетровской области и обвинили в государственной измене. Украинские силовики заявляют, что Мастикашева вербовала бывших участников силовых операций в Донбассе с целью совершения терактов в российских городах, чтобы потом обвинить в этом Киев.

Адвокат женщины ранее рассказал, что Дарью содержали в заброшенном здании, периодически избивали, надев на голову пластиковый пакет для ограничения доступа кислорода. Позже от Мастикашевой требовали записать на камеру текст с признанием в сотрудничестве с российской ФСБ.