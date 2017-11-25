Экс-глава ЛНР Плотницкий стал уполномоченным по исполнению Минских соглашений

07:40 25 ноября 2017 2

Плотницкий был среди тех, кто подписывал Минские соглашения Фото: Николай Сидоров © URA.RU

Главу Луганской народной республики Игоря Плотницкого, об отставке которого стало известно 24 ноября, назначили уполномоченным по исполнению Минских соглашений.

Об этом заявил врио главы республики, министр государственной безопасности Леонид Пасечник, передает RT. Он подчеркнул, что Плотницкий был одним из тех, кто подписывал Минские соглашения.

Отставка главы ЛНР не повлияет на ход минского процесса, и он будет продолжен, считает представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах в Минске Денис Пушилин. В связи с назначением Плотницкого на пост уполномоченного, в этом «нет никаких негативных предпосылок», цитирует Пушилина Nation news.

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