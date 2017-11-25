{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,53
Динамика за 2 недели
Евро 69,33
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
25 ноября 2017
24 ноября 2017
07:40  25 ноября 2017 2

Экс-глава ЛНР Плотницкий стал уполномоченным по исполнению Минских соглашений

Плотницкий
Плотницкий был среди тех, кто подписывал Минские соглашенияФото: Николай Сидоров © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
все новости сюжета

Главу Луганской народной республики Игоря Плотницкого, об отставке которого стало известно 24 ноября, назначили уполномоченным по исполнению Минских соглашений.

Об этом заявил врио главы республики, министр государственной безопасности Леонид Пасечник, передает RT. Он подчеркнул, что Плотницкий был одним из тех, кто подписывал Минские соглашения.

Статья по теме
Что будет после отставки главы ЛНР Плотницкого?

Отставка главы ЛНР не повлияет на ход минского процесса, и он будет продолжен, считает представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах в Минске Денис Пушилин. В связи с назначением Плотницкого на пост уполномоченного, в этом «нет никаких негативных предпосылок», цитирует Пушилина Nation news.

Ранее «URA.RU» опубликовало шесть главных вопросов и ответов о силовом перевороте в Луганске.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров