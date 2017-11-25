В митинге, который проходит в челябинском сквере имени Колющенко 25 ноября, принял участие председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов и председатель комитета по общественному контролю Иван Засурский, передает корреспондент «URA.RU».
Михаил Федотов заявил прессе, что представители СПЧ приехали в Челябинск по приглашению организаторов. Кроме того, было поручение президента РФ Владимира Путина принять участие в митинге и изучить ситуацию в городе. «URA.RU» Федотов сообщил, что сегодня встретится с первым вице-губернатором Евгением Рединым.
«Мы хотим предложить губернатору создать СПЧ в регионе, — заявил со сцены Федотов. — Чтобы туда можно было включить представителей протестных движений, и мы готовы делегировать своих представителей. К примеру, Ивана Засурского. Состояние воздуха чувствую, у меня нос заложен».
Так совпало, что именно утром 25 ноября ГУ МЧС по региону разослало предупреждения о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ). Режим НМУ, при котором из-за безветрия вредные примеси не рассеиваются, сохранится до вечера понедельника 27 ноября.
На проблемы экологии и обманутых дольщиков в регионе обратил внимание президент РФ Владимир Путин когда был в Челябинске 9 ноября, на российско-казахстанском форуме. Вылетая из Челябинска во Вьетнам на саммит АТЭС, он с борта самолета позвонил двум жителям города. Президент говорил с Еленой Малининой, обсудил с ней проблему обманутых дольщиков фирмы «Речелстрой». Глава государства также пообщался по телефону с лидером движения СтопГОК Василием Московцом, похвалил активиста за его борьбу за улучшение экологической ситуации, но попросил больше не нарушать закон.