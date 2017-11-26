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26 ноября 2017
25 ноября 2017
01:25  26 ноября 2017 0

В Якутии создали очередную скульптуру из навоза. ФОТО

Клипарт. Ханты-Мансийск., елка, новый год, новогодние украшения
Вряд ли вокруг главного новогоднего символа кто-то захочет водить хороводыФото: Александр Елизаров © URA.RU

Слава местного «навозного скульптора» Михаила Боппосова, известного своими работами из отходов жизнедеятельности, не дает покоя жителям Якутии. Очередной «шедевр» — новогодняя елка, целиком изготовленная из навоза — появилась в селе Нерюктяйинск Олекминского района.

Фото: ВКонтакте / Страница новостей в фотографиях

Фотография новогоднего символа в субботу, 25 ноября, облетела российские соцсети, сообщает портал FlashSiberia.

Навозную красавицу высотой в два человеческих роста опоясывают гирлянды из разноцветных шаров и увенчивает красная пятиконечная звезда.

Как ранее писало «URA.RU» якутский скульптор Михаил Боппосов из якутского села Уолба уже несколько раз экспонировал свои работы, выполненные из биоразлагаемого материала. В начале 2017 года он вылепил из навоза популярного интернет-персонажа Ждуна, а до этого дебютировал с символом года по восточному календарю — петухом, также выполненным из отходов жизнедеятельности.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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