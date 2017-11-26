Слава местного «навозного скульптора» Михаила Боппосова, известного своими работами из отходов жизнедеятельности, не дает покоя жителям Якутии. Очередной «шедевр» — новогодняя елка, целиком изготовленная из навоза — появилась в селе Нерюктяйинск Олекминского района.
Фотография новогоднего символа в субботу, 25 ноября, облетела российские соцсети, сообщает портал FlashSiberia.
Навозную красавицу высотой в два человеческих роста опоясывают гирлянды из разноцветных шаров и увенчивает красная пятиконечная звезда.
Как ранее писало «URA.RU» якутский скульптор Михаил Боппосов из якутского села Уолба уже несколько раз экспонировал свои работы, выполненные из биоразлагаемого материала. В начале 2017 года он вылепил из навоза популярного интернет-персонажа Ждуна, а до этого дебютировал с символом года по восточному календарю — петухом, также выполненным из отходов жизнедеятельности.