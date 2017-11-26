07:31 26 ноября 2017 0

В России нашли рычаг давления на МОК Фото: pixabay.com © URA.RU

Спортивный комментатор Василий Уткин заявил, что зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане не покажут на телевидении РФ, если российскую сборную не допустят на турнир. Сообщение появилось в официальном канале Уткина в Telegram.

«В случае если будет принято решение о неучастии российских спортсменов в Олимпийских играх в Пхёнчхане, Олимпиада не будет показана в России ни в каком виде», — цитирует Уткина RT. При этом отмена трансляции не является решением руководства телеканалов, подчеркнул комментатор.

Ранее, как сообщало «URA.RU», возможный отказ от трансляции Олимпиады прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что при отсутствии на играх российских спортсменов интерес к ним зрителей будет ощутимо меньше. Между тем, весьма дорогостоящие права на показ соревнований имеют смысл лишь в случае «большого интереса к ним аудитории». Поэтому в Кремле с« пониманием» относятся к возможному отказу от трансляции зимних ОИ-2018 в Пхёнчхане, хотя и считают такие разговоры до окончания переговоров с МОК преждевременными.

Напомним, что недавно МОК лишил медалей Олимпиады 2014 года скелетонистов Александра Третьякова и Елену Никитину, отстранив их от соревнований вместе с Ольгой Потылицыной и Марией Орловой, сообщает Nation news. Также аннулировали результаты на Играх-2014 и пожизненно запретили участвовать в Олимпиадах знаменитой челябинской конькобежке Ольге Фаткулиной, известной под прозвищем «Уральский метеорит».