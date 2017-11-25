14:02 25 ноября 2017 0

В феврале 2014 года Борис Дубровский вручил Ольге Фаткулиной за достижения на Олимпиаде 2 млн рублей Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский прокомментировал решение МОК по спортсменке Ольге Фаткулиной, известной под прозвищем «Уральский метеорит». Знаментой конькобежке накануне аннулировали результаты на Играх-2014 и пожизненно запретили участвовать в Олимпиадах.

«Мы разочарованы решением МОК о пожизненном запрете на участие Ольги Фаткулиной на Олимпиаде и лишении ее сочинской олимпийской награды, — передает заявление Дубровского руководитель пресс-службы губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин. — К сожалению, в современном спорте стало слишком много политики, это недопустимо и противоречит принципам, которые лежат в основе олимпийского движения. Мы поддерживаем Ольгу в этот тяжелейший период и сделаем все от нас зависящее, чтобы защитить ее честное имя в глазах мировой спортивной общественности».

24 ноября Международный олимпийский комитет аннулировал результаты Ольги Фаткулиной на Играх-2014, где спортсменка завоевала серебро на дистанции 500 метров. Ей пожизненно запретили ей участвовать в Олимпиадах.

Как уже писало «URA.RU», Фаткулина намерена бороться и доказать свою невиновность. «Друзья, оказывается в наше время победить это еще не Победа! После нужно Защищаться от нападок, выстоять физически и морально в этой войне, доказывать что все по честному! Я не знаю где я возьму силы дальше бороться и к чему стремиться. Никогда не подумала что в спорте может быть такое», — написала конькобежка на своей странице в соцсети.