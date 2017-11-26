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26 ноября 2017
25 ноября 2017
07:50  26 ноября 2017 0

Госдума одобрила бюджет с «дырой». Сэкономят на пенсионерах и промышленниках

Предновогодняя Москва. Иллюминация. Москва, госдума, траур, герб ссср, триколор, спущенный флаг, новый год, вечерняя москва
Депутаты поддержат силовиков за счет пенсионеровФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Пенсии в России, как лотерея
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Госдума РФ на заседании в пятницу, 24 ноября, одобрила в третьем и окончательном чтении проект бюджета на 2018 год и плановый период на ближайшие три года. Документ предусматривает существенное сокращение государственных расходов на поддержку экономики и социальное обеспечение граждан.

При доходах казны в будущем году на уровне 15,26 трлн рублей, федеральное правительство намерено потратить 16,53 трлн. Таким образом «дыра» в казне составит 1,27 трлн рублей, что вдвое меньше, чем в 2017 году. Это произошло вследствие того, что в 2018 году предполагается увеличение сборов с несырьевого сектора экономики на 900 млрд рублей, а также сокращение расходной части на 340 млрд рублей, пишет finanz.ru.

В будущем году по сравнению с 2017-м на 7,8% — до 4,702 трлн рублей, — уменьшат расходы на социальную политику. Так, на пенсии станут тратить на 12,9% меньше — на выплаты направят 3,232 трлн рублей.

Также урезан на 16,4% (с 2,575 трлн рублей до 2,212 трлн рублей) план поддержки отечественной экономики. Расходы на национальную оборону и национальную безопасность в открытой части бюджета составят 2,27 трлн рублей. С учетом секретных расходов силовики в 2018 году могут получить на 260 млрд рублей больше, чем в нынешнем.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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