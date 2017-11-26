08:46 26 ноября 2017 0

Поле боя осталось за ополченцами Фото: скрин видео пресс-центра Народной милиции ЛНР

Тяжелые потери 58-й бригады ВСУ, попытавшейся воспользоваться сменой власти в ЛНР для наступления, прокомментировал советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков. Он назвал атаку инициативой командира роты, который в итоге погубил своих солдат и погиб сам.

«Это не было рейдом. У меня кроме матов по этой истории слова нет. Инициатива командира роты, насмотревшегося репортажей про зачистку двух сел в серой зоне Светлодарской дуги. Славы захотелось. И поперли. Сам организатор и погиб первым. И людей положил. Никто так и не понял, зачем они поперли», — написал Бирюков на своей странице в Facebook.

23 ноября две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) попытались атаковать позиции Народной милиции самопровозглашенной ЛНР в районе поселка Фрунзе. В ходе неудачной операции, по украинским данным, пять военнослужащих погибли, четверо были ранены. При этом, как ранее сообщало «URA.RU», еще одного своего товарища украинцы бросили — раненого солдата по имени Рома ополченцы отправили в свой госпиталь.