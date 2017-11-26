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26 ноября 2017
25 ноября 2017
08:46  26 ноября 2017 0

«Захотелось славы и поперли». Советник Порошенко рассказал о тяжелых потерях ВСУ под Луганском. ФОТО

Поле боя осталось за ополченцамиФото: скрин видео пресс-центра Народной милиции ЛНР
новость из сюжета:
Война на Украине
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Тяжелые потери 58-й бригады ВСУ, попытавшейся воспользоваться сменой власти в ЛНР для наступления, прокомментировал советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков. Он назвал атаку инициативой командира роты, который в итоге погубил своих солдат и погиб сам.

«Это не было рейдом. У меня кроме матов по этой истории слова нет. Инициатива командира роты, насмотревшегося репортажей про зачистку двух сел в серой зоне Светлодарской дуги. Славы захотелось. И поперли. Сам организатор и погиб первым. И людей положил. Никто так и не понял, зачем они поперли», — написал Бирюков на своей странице в Facebook.

23 ноября две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) попытались атаковать позиции Народной милиции самопровозглашенной ЛНР в районе поселка Фрунзе. В ходе неудачной операции, по украинским данным, пять военнослужащих погибли, четверо были ранены. При этом, как ранее сообщало «URA.RU», еще одного своего товарища украинцы бросили — раненого солдата по имени Рома ополченцы отправили в свой госпиталь.

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Один из раненых получил помощь уже в ЛНР Фото: скриншот видео пресс-центра Народной милиции ДНР

Алексей Шумов
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