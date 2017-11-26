Бизнес-омбудсмен Борис Титов пойдет в президенты от «Партии Роста»

13:39 26 ноября 2017 0

Титов выдвигается от «Партии Роста» Фото: Василий Колотилов © URA.RU

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов станет кандидатом в президенты от «Партии Роста».

Такое решение приняли на федеральном политсовете партии, который прошел накануне в Абрау-Дюрсо, где находится винодельня Титова, пишут «Ведомости». По данным издания, другой кандидат от партии — депутат петербургского ЗакСа Оксана Дмитриева — не получила достаточной поддержки.

По словам самого Титова, его задачей станет продвижение экономической программы «Стратегия роста», подготовленной «Столыпинским клубом». Бизнес-омбудсмен рассказал, что президентская администрация в курсе его выдвижения.

Накануне главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале отметил, что Кремль считает Титова либеральным кандидатом, который смог бы составить конкуренцию телеведущей Ксении Собчак.