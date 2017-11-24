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24 ноября 2017
23 ноября 2017
09:37  24 ноября 2017 0

Собчак сравнила программу Соловьева с «общественным туалетом». «Вы излили все содержимое вашего кишечника». ВИДЕО

Ксения Собчак в Екатеринбурге. Встреча с электоратом и лекция для молодых мам, собчак ксения
Ксения Собчак заявила, что не является «системным человеком»Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Ксения Собчак идет в президенты
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Телеведущая Ксения Собчак, собравшаяся участвовать в выборах президента России-2018, приняла участие в съемках программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1». В эфире телеведущий Владимир Соловьев назвал Собчак «частью питерской элиты». Та же призналась, что пришла на программу, «как в общественный туалет».

«Я пришла к вам как, когда есть нужда, приходят в общественный туалет, чтобы говорить со своими избирателями. Я пришла рассказать о том, чего не знают те люди, которые сидят в зале», — сказала Соловьеву Собчак перед камерами.

Ведущий нашел, как парировать комментарий собеседницы: «Вы излили все содержимое вашего кишечника и показали свою обнаженную пятую точку».

В ходе дискуссии Соловьев также сказал Собчак, что она является «системным человеком», пишет «Федеральное агентство новостей». В ответ политик обвинила Соловьева во лжи и заявила, что не может быть системной, так как сама «пострадала от этой системы». В ответ ведущий предложил Собчак подать на него в суд. Та ответила, что не хочет «мараться».

Ксения Собчак в октябре рассказала о намерениях участвовать в выборах президента РФ-2018. «URA.RU» писало, что команда теледивы в ближайшие месяцы собирается открыть 50 представительств по сбору подписей, семь штабов в центральных для кампании регионах и объединить волонтеров, пришедших на сайт, с региональной сеткой активистов. 23 ноября был назначен глава предвыборного штаба Собчак в Екатеринбурге. Им стал 25-летний основатель ивент-бюро Red Евгений Рон.

Виктор Дорофеев
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